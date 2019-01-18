FETÖ’nün okulları Türkiye’ye devredildi

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FETÖ'yüaldığı yargı kararıyla "terör örgütü" olarak kabul eden Pakistan, Haydarabad ve Jamshoro kentlerindeki FETÖ'ye ait okulları Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devretti. TMV Pakistan Direktörü Selahattin Batur, PakTürk okullarına bağlı iki kampüsün devir işlemlerinin sorunsuz gerçekleştiğini bildirdi.MarifVakfı'nın Üsküdar Altunizade'deki Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Yabancı Dil Olarak Türk Öğretimi' programında SABAH'a değerlendirmelerde bulunan TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, vakfın öğrenci sayısının 10 yılda 1 milyonu bulmasını öngördüklerini söyledi. 34 ülkede 255 okul, 2 üniversiteye sahip vakıf bünyesinde 27 bin öğrenci bulunuyor