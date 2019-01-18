Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ’nün okulları Türkiye’ye devredildi

’nün okulları ’ye devredildi

ASLIŞAH SARITAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019
FETÖ’nün okulları Türkiye’ye devredildi
FETÖ'yü aldığı yargı kararıyla "terör örgütü" olarak kabul eden Pakistan, Haydarabad ve Jamshoro kentlerindeki FETÖ'ye ait okulları Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devretti. TMV Pakistan Direktörü Selahattin Batur, PakTürk okullarına bağlı iki kampüsün devir işlemlerinin sorunsuz gerçekleştiğini bildirdi.

HEDEF 10 YILDA 1 MİLYON ÖĞRENCİ
Marif Vakfı'nın Üsküdar Altunizade'deki Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Yabancı Dil Olarak Türk Öğretimi' programında SABAH'a değerlendirmelerde bulunan TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, vakfın öğrenci sayısının 10 yılda 1 milyonu bulmasını öngördüklerini söyledi. 34 ülkede 255 okul, 2 üniversiteye sahip vakıf bünyesinde 27 bin öğrenci bulunuyor
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’nün okulları Türkiye’ye devredildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN