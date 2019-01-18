Güvenli bölgede derinliğe göre askeri planlama

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'ninkuzeyinde askeri operasyona hazırlanan TSK, güvenli bölgeye yönelik başlattığı askeri harekat planları üzerinde güncelleme çalışmaları sürdürüyor. Ankara oluşturulması düşünülen güvenli bölgenin belli bir derinliğinde fiilen bulunmak istiyor. Bunun için olası güvenli bölge de '5 km girilecekse ne kadar zırhlı birlik konuşlandırılacak', '15 km bir derinliğe kadar ilerlenecekse ne kadar asker konuşlandırılması gerekiyor' gibi ayrıntılar ele alınıyor. Askeri birliklerin konuşlandırılacağı mıntıkalar, birlikler arasında irtibatı sağlayacak zırhlı araçlar, hangi ÖSO birliklerinin hangi noktalara konuşlanacağı belirleniyor. Ayrıca terör örgütünün lojistik destek aldığı merkezler, teröristlerin bu hat üzerindeki geçiş güzergâhları gibi stratejik yerler istihbarat birimleri koordinesinde tespit ediliyor. Tüm bu saha hazırlıkları Genelkurmay karargahındaki arazi derinliğini gösteren kabartmalı haritalar üzerinde detaylı çalışılıyor.