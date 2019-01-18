Hükümeti devirmek için yapılan bir darbe girişimiydi

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25 Aralıkkumpas davasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda soruşturmada görev alan FETÖ üyesi polislerin öncelikli amacının hükümeti düşürmek olduğu vurgulandı. 1128 sayfalık gerekçeli kararda, örgütün o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı siyaset sahnesinden düşürmeyi planlayarak hedeflenen hükümeti devirme eylemini gerçekleştireceği ifade edildi. Kararda, "Askerin darbesinde yargı sonradan devreye girerken bu defa yargı işin kurgusunda görev almıştır. Başbakan ve bakanları gözaltına aldıklarında zaten darbe gerçekleşmiş olacaktır" ifadeleri yer aldı. 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptıkları tespit edilen firari Fetullah Gülen ve eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 71 sanığın yargılandığı davanın gerekçeli kararı açıklandı. Hakim Bülent Balkıran'ın başkanlığını yaptığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, 25 Aralık soruşturmasında yer alan sanıkların darbe girişimi suçundan neden ceza aldıklarına ilişkin ayrıntılar dikkat çekti. Dönemin savcısı Muammer Akkaş'ın 25 Aralık'ta çıkardığı arama ve gözaltı kararında 41 kişinin isminin geçtiği belirtilen gerekçeli kararda, Bilal Erdoğan hakkında gözaltı kararı verilmediği, bilgisine başvurulmak için ifadeye davet edilmesinin planlandığı belirtildi. 2012'de İnternet Andıcı soruşturması kapsamında ifadeye davet edilen ve ardından tutuklanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a uygulanan planın Bilal Erdoğan için de düşünüldüğüne dikkat çekildi. Kararda 25 Aralık darbe girişiminin başarılı olması durumunda olabilecek senaryolar da ele alındı. Bilal Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinden gözaltına alınarak emniyete götürülürken görüntülerinin çekileceği, görüntülerin basın ile paylaşılarak algı operasyonunun ilk adımının atılacağı ifade edildi. 'Erdoğan, oğlu gözaltında olan bir lider' olarak dünyaya lanse edileceği bu şekilde istifa baskısı oluşturulacağına vurgu yapıldı. Gerekçeli kararda 25 Aralık'ta yapılmak istenen darbenin farklı bir darbe olduğu ancak askeri darbe ile benzerlikler gösterdiğine dikkat çekildi. Kararda, "Bu güne kadar yapılan darbelerde ülke provakatif eylemlerle kaosa sürüklenerek darbenin eşiğine getirilmiş, zemin hazırlandıktan sonra asker de durumdan vazife çıkarıp darbe yapmıştır. 25 Aralık'ta yapılmak istenen darbe farklı olmakla birlikte, askeri darbe ile benzerlik göstermektedir" denildi.