MİT tırları sanıklarının avukatına FETÖ'den hapis cezası

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "FETÖ/PDY" üyesi olduğu iddia edilen sanık Alp Değer Tanrıverdi ve avukatı katıldı.

Duruşmada değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan üst sınırdan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönündeki mütalaasını yineledi.

Sanık Tanrıverdi ise iddia makamının değerlendirmesini kabul etmediğini ve FETÖ propagandası yapmadığını savunarak, ''FETÖ terör örgütü üyesi değilim. ByLock içeriğinde adı geçen kişileri tanımıyorum. Bu programı kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Alp Değer Tanrıverdi'yi ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.