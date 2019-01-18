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MİT tırları sanıklarının avukatına 'den hapis cezası

Adana'da MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili davada tutuklu yargılanan eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ile eski savcılar Özcan Şişman, Aziz Takçı ile 'nın avukatlığını yapan sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019 14:34 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 14:39
MİT tırları sanıklarının avukatına FETÖ'den hapis cezası

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "FETÖ/PDY" üyesi olduğu iddia edilen sanık Alp Değer Tanrıverdi ve avukatı katıldı.

Duruşmada değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan üst sınırdan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönündeki mütalaasını yineledi.

Sanık Tanrıverdi ise iddia makamının değerlendirmesini kabul etmediğini ve FETÖ propagandası yapmadığını savunarak, ''FETÖ terör örgütü üyesi değilim. ByLock içeriğinde adı geçen kişileri tanımıyorum. Bu programı kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Alp Değer Tanrıverdi'yi ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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MİT tırları sanıklarının avukatına FETÖ'den hapis cezası
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