Necati Doğru’dan ‘Naylon Darbe’ geri vitesi!

Sözcü Gazetesi'nin suça karıştıkları ileri sürülen 5 çalışanı hakkında 'FETÖ içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etmek' suçu kapsamında açılan davanın ilk duruşması bugün gerçekleştirildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşen davanın ilk duruşmasında, Sözcü yazarları Necati Doğru ve Emin Çölaşan ifade verdi.

"CUMHURBAŞKANI'NI DUYMADIM"

Necati Doğru ifadesinde, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ardından attığı 'Naylon Darbe' başlığının sorulması üzerine başlığını savunamadı. Başlıkların okurun dikkatini çekmek için atıldığını ileri süren Doğru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o akşam bir televizyona bağlanarak yaptığı çağrısını duymadığını belirtti.

Doğru savunmasında şunları söyledi: "Başlıklar genellikle okurun dikkatini çekmek için atılır. Ben yazının okunmasını sağlamak amacıyla böyle bir başlık attım. Yazının bütününde geri çekeceğim herhangi bir gerekçesi yoktur. Cnn televizyonunu izlemiyorum. Bu nedenle cumhurbaşkanının genelgesini duymadım. Ayrıca duysam bile çıkarmayabilirdim çünkü soru soruyorum."

Sözcü yazarı Emin Çölaşan da SEGBİS üzerinden savunmasını yaptı. Çölaşan savunmasında hakkındaki iddiaları yalanladı.