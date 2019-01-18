O bere şehit çocuklarına emanet

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği'nin "81 İl 81 Hayal" projesi İstanbul'da önceki gün tanıtıldı. SABAH'ın sponsor olduğu gecede 15 Temmuz kahramanı şehit astsubay Ömer Halisdemir'in bordo beresi ve çantası kardeşi Savaş Halisdemir tarafından derneğe hediye etti. Derneğin kurucu başkanı Meltem Kaya, "Vatan için gözünü kırpmadan şehit olanlar sayesinde bugün buradayız" dedi. WOW İstanbul Hotel'de gerçekleşen geceyi Uğur Arslan ve Özlem Yıldız sundu. Geceye AK Parti milletvekilleri Cemal Bekle ve Mustafa Yel, şehit yakınları, iş, spor ve sanat dünyasından çok sayıda isim, Hababam Sınıfı filminin bazı oyuncuları katıldı. Gecede sanatçı Coşkun Sabah konser verdi. Desteklerinden dolayı SABAH'a verilen ödülü, gazete adına kurumsal iletişim müdürü Mert Karaman aldı. Etkinliğe katılan Savaş Halisdemir, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren ağabeyi şehit astsubay Ömer Halisdemir'in çantasını ve beresini derneğe takdim etti.







'YÜKÜMÜZ AĞIR'

Dernek başkanı Kaya, Halisdemir'in çantasının ve beresinin manevi değerinin kendileri için çok yüksek olduğunu, onları en iyi şekilde muhafaza edeceklerini belirtti. Kaya, şehit ailelerinin geleceğe hazırlanması konusunda devletin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da etkin olması gerektiği düşüncesiyle derneği kurduklarını belirterek "Yola çıkarken, yükün ağır olduğunu biliyorduk. Atacağımız her adımda devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla gönül birliği içerisinde olmak ve sonuçlandıracağımız her projede alnımızın akıyla yola devam etmek en büyük onurumuz olacaktır" diye konuştu.







ŞEHİT KIZI, BABASININ İSTEĞİNİ UNUTMADI

2015'te Mardin Dargeçit'te PKK'lı teröristlerin zırhlı polis aracına düzenlediği bombalı saldırıda 3 meslektaşı ile birlikte şehit düşen polis Akif Hatunoğlu'nun eşi Semra Hatunoğlu gecede konuşma yaptı. Hatunoğlu "Mardin canımı aldı, hayatımı bitirdi. Eşim kızıma hep 'Savcı ya da hakim ol' derdi. Kızıma geçenlerde 'Ne olmak istiyorsun' diye sordum. 'Babam kulağıma söylemişti ya; savcı ya da hakim olacağım' dedi" diye konuştu.







DEMET AKALIN'DAN BÜYÜK DUYARLILIK

Geceye Demet Akalın, Fatih Ürek, Umut Akyürek, Wilma Elles, Kamuran Akkor, Ferman Toprak ve eşi, Çılgın Sedat ve Tarık Mengüç katıldı. Asker kızı olduğunu söyleyen Akalın, özellikle şehit ailelerinin anlattıklarından çok etkilendiğini söyleyerek "Çok anlamlı bir gece, herkesin destek olması gereken bir konu. Ben bu gece için başka arkadaşlarımı da çağırdım ama bir tek Fatih geldi" dedi.



'MİLLET OMUZ OMUZA VERDİ'

Derneğe katkıları dolayısıyla plaket takdim edilen milletvekili Mustafa Yel, Türkiye'nin, üzerinde en fazla medeniyetin kurulduğu topraklarda bulunduğunu ve herkesin bu topraklarda gözünün olduğunu söyleyerek "Erdoğan önderliğinde 81 milyon omuz omuza verdi. İçimizdeki ve dışımızdaki herkese buradan bir kez daha ilan ediyoruz: Bu topraklar kanla alınmıştır ve ancak ve ancak kanla verilir" dedi.

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