Son dakika: Başkan Erdoğan Fazıl Say konserinde

Dünyaca ünlü sanatçı Fazıl Say'ın bu akşam Ankara'da gerçekleşen "Truva Sonatı" konserine sanat dünyası kadar siyaset dünyasından katılımlar da dikkat çekti.

Say, geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ı konserine davet etmiş Erdoğan ise "program uyarsa gelebilirim" mesajı vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan bu akşam konsere katıldı.

Konsere Erdoğan'ın katılımı nedeniyle konserin yapılacağı salon içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Davetliler de yüksek güvenlikten geçirilerek içeri alındı.