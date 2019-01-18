Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Başkan Erdoğan Fazıl Say konserinde

Son dakika: Başkan Erdoğan konserinde

Cumhurbaşkanı , 'ın davetiyle "Truva Sonatı" konserine eşi Emine Erdoğan ile beraber katıldı. Say, Erdoğan'a katılımı nedeniyle teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 18.1.2019 20:26 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 21:11
Son dakika: Başkan Erdoğan Fazıl Say konserinde

Dünyaca ünlü sanatçı Fazıl Say'ın bu akşam Ankara'da gerçekleşen "Truva Sonatı" konserine sanat dünyası kadar siyaset dünyasından katılımlar da dikkat çekti.

Say, geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ı konserine davet etmiş Erdoğan ise "program uyarsa gelebilirim" mesajı vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan bu akşam konsere katıldı.

Konsere Erdoğan'ın katılımı nedeniyle konserin yapılacağı salon içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Davetliler de yüksek güvenlikten geçirilerek içeri alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başkan Erdoğan Fazıl Say konserinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN