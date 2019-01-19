AK Parti 19 Mayıs Belediye Başkan Adayı Osman Topaloğlu oldu! Osman Topaloğlu kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. 31 Mart yerel seçimler için AK Parti'nin Samsun ilçe Belediye Başkan Adaylarını açıklayan Erdoğan, partisinin 19 Mayıs için Osman Topaloğlu'nu aday gösterdiğini duyurdu.

AK PARTİ 19 MAYIS BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OSMAN TOPALOĞLU KİMDİR?

01.04.1964 tarihinde Çaykara' da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Çaykara' da yapan Topaloğlu,1980 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazanarak 1984 yılında mezun olmuştur. 1985 – 1987 yılları arasında Erzincan' da yedek subay olarak vatani görevini tamamlayan Osman Topaloğlu, 1987 yılında yerleştiği 19 Mayıs İlçesinde o tarihten bu güne kadar Eczaneci olarak görev yapmıştır. Birçok sivil toplum örgütü ve vakıflarda yöneticilik yapan Topaloğlu 25 Mart 2006 – 13.09.2008 tarihleri arasında 19 Mayıs ilçesi Ak Parti İlçe Başkanlığı görevilerinde bulunmuştur.

2 dönem 19 Mayıs Belediye Başkanlığını yürüten Topaloğlu, evli ve 2 çocuk babası.

31 Mart 2019 yerel seçimler için AK Parti tarafından 19 Mayıs Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.