AK Parti Kavak Belediye Başkan Adayı İbrahim Sarıcaoğlu oldu! İbrahim Sarıcaoğlu kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. 31 Mart yerel seçimler için AK Parti'nin Samsun ilçe Belediye Başkan Adaylarını açıklayan Erdoğan, partisinin Kavak için İbrahim Sarıcaoğlu'yu aday gösterdiğini duyurdu.

AK PARTİ KAVAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İBRAHİM SARICAOĞLU KİMDİR?

1969 Kavak'ın Akbelen Köyü'nde dünyaya geldi. İlk,Ortaokul ve Liseyi memleketi Kavak'ta tamamladı. Sağlık Yüksek Okulu ve İşletme okudu. 1988- 1993 Yıllarında Kavak Merkez Sağlık Ocağı'nda görev yaptı. 1999-2013 Yılları arasında Havza Devlet Hastanesinde Hastane Müdürü olarak görev yaptı. Havza İlçe Sağlık Müdürlüğünde Araştırmacı olarak görev yaptığı esnada AK PARTİ' den Kavak İlçe Belediye Başkanlığına aday olan Sarıcaoğlu 30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde seçimi kazanarak Belediye Başkanı oldu.

31 Mart 2019 yerel seçimler için AK Parti tarafından Kavak Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.