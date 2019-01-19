AK Parti Vezirköprü Belediye Başkan Adayı İbrahim Sadık Edis oldu! İbrahim Sadık Edis kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. 31 Mart yerel seçimler için AK Parti'nin Samsun ilçe Belediye Başkan Adaylarını açıklayan Erdoğan, partisinin Vezirköprü için İbrahim Sadık Edis'i aday gösterdiğini duyurdu.

AK PARTİ VEZİRKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İBRAHİM SADIK EDİS KİMDİR?

İbrahim Sadık Edis, 1962 yılında Vezirköprüde doğdu. İlk, ortaokul ve lise öğrenimini Vezirköprü'de tamamladı. Vezirköprü'de ticaret yaparken 1995 yılında halkın teveccühü ile Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına seçildi. 2009 yılına kadar bu görevi tüm sorumluluk ve bilinci içerisinde, Vezirköprü'ye faydalı olmak için gereken tüm çalışmaları yaptı. Doğduğu ve büyüdüğü ilçesine daha iyi hizmet vermek için, Belediye Başkanlığına aday oldu ve İlçenin büyük çoğunluğunun oyunu alarak Başkan seçildi. İbrahim Sadık Edis evli olup 2 çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 yerel seçimler için AK Parti tarafından Vezirköprü Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.