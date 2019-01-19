AK Parti Yakakent Belediye Başkan Adayı Hüseyin Kıyma oldu! Hüseyin Kıyma kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. 31 Mart yerel seçimler için AK Parti'nin Samsun ilçe Belediye Başkan Adaylarını açıklayan Erdoğan, partisinin Yakakent için Hüseyin Kıyma'yı aday gösterdiğini duyurdu.

AK PARTİ YAKAKENT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HÜSEYİN KIYMA KİMDİR?

Hüseyin Kıyma, 13.09.1971 tarihinde doğdu. İlkokulu Yakakent Liman İlkokulu'nda, ortaokulu 100. Yıl Ortaokulu'nda, liseyi Alaçam Lisesi'nde okudu.

1994 yılında İstanbul Polis Eğitim Merkezi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde polis olarak göreve başladı.1994-2003 yılları arası İstanbul, 2003-2005 yılları arası Hakkari ve 2005-2010 yılları arası Bartın İl Emniyet Müdürlüklerinde çalıştı.2010 yılında kurum değiştirerek Samsun İl Özel İdaresi'ne bağlı Yakakent İlçe Özel İdare Müdürü olarak atandı.

29.11.2013 tarihinde asaleten yürüttüğü Yakakent İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nden ve vekaleten yürüttüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü görevlerinden ayrılarak, 2014 yılı Mart ayında yapılacak olan Mahalli İdareler Seçiminde Yakakent Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adaylığına müracaat etti.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimini (lisans) tamamladı, İşletme alanında yüksek lisans yaptı.Hüseyin Kıyma evli ve 3 çocuk babasıdır.

2 dönem 19 Mayıs Belediye Başkanlığını yürüten Topaloğlu, evli ve 2 çocuk babası.

31 Mart 2019 yerel seçimler için AK Parti tarafından Yakakent Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.