Büyükçekmece'de sahte adres kaydı iddiasında tutuklama

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, ilçe nüfus müdürlüğünde görevli bir personelin boş konutlara nüfus kaydı yaptığı iddiasıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsağlığ��'na şikayette bulundu.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Büyükçekmece Beledilyesi'nde çalışırken iki yıl önce geçici olarak nüfus müdürlüğünde görevlendirildiği belirlenen nüfus memuru M.Ö.S'nin, ilçedeki boş konutlara Eylül-Aralık 2018 arasında 354 kişinin sahte adres kaydını yaptığı tespit edildi.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan nüfus personeli, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece "resmi evrakta sahtecilik" yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Öte yandan, söz konusu adres beyanlarıyla ilgili Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu da inceleme başlattı.