CHP İzmir’de kördüğüm

CHP'de, İzmir krizi sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için tercihini Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'den yana kullanacağının kulislerde dile getirilmesi üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun adaylık resti, CHP'yi karıştırdı. Kocaoğlu'nun, Parti Meclisi ve MYK öncesi Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede bu kez rest çekerek 'aday olacağı'nı belirtmesi ve ardından yaşanan gelişmeler, krizin büyümesine neden oldu.

Krizi çözmek üzere Kılıçdaroğlu, dün Kocaoğlu'nun desteklediği Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur'u Ankara'ya çağırdı. Bu hamle ibrenin Soyer'den Batur'a döndüğü yorumlarına yol açtı. Kocaoğlu'nun restine karşılık geri adım atan ve PM'ye Soyer ismini getiremeyen Kılıçdaroğlu'nun önünde üç yol bulunuyor. Ya Kocaoğlu ile devam edecek ya da Kocaoğlu'nun desteklediği Batur'u aday gösterecek veya kendi tercihi olan Soyer ya da Tuncay Özkan olarak dillendirilen tercih ettiği isimlerden birini aday gösterecek.

Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun bu isimlerden hiç birini aday göstermeyebileceği, yerine sürpriz bir ismin gündeme gelebileceği dile getirildi. Ancak dün yaşanan bir gelişme CHP liderinin Kocaoğlu'nun desteklediği Batur'u aday gösterebileceğinin işareti sayıldı. CHP'de Kocaoğlu'nun aday olmayacağı açıklamasından bu yana geçen 3.5 ayda bir aday belirlenememesi 'İzmir'de geç kalındığı' yorumlarına yol açarken, son gelişmeler de gerek parti tabanı gerekse il ve ilçe teşkilatlarında tepkiyle karşılandı.



YENİ İSİM İSTEYENLER VAR

Kılıçdaroğlu'nun, Kocaoğlu'nun desteklediği Abdül Batur ile görüşmesi kulisleri hareketlendirdi. Parti içinde yeni isim talepleri de bulunuyor. İzmir'de hem Kocaoğlu hem de Soyer'in adaylığına karşı çıkanlar, örgütlerle uyumlu çalışabilecek yeni bir isme ihtiyaç olduğunu dile getirirken, CHP'nin İzmir krizini önümüzdeki hafta toplanması beklenen Parti Meclisi'nde sonuçlandırması ve adayın netleşmesi bekleniyor.

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