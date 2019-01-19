FETÖ'cü Kudret Ünal'in oğlu Abdullah Ünal muhabirin sorularından kaçmaya çalıştı!

ABD'de örgüt okulunda çalışan Abdullah Ünal, tüm sorulara "robotik" şekilde aynı cevabı veriyor. Muhabirin sorduğu tüm sorulara aynı cevabı veren Abdullah Ünal "Basına açıklama yapamıyorum" diyerek kaçmaya çalışmıştı.

Muhabirin, "Ülkemizde darbe yapmaya çalışan bir örgütte çalışıyorsunuz. Bununla ilgili bir yorumunuz yok mu?", "Bir terörist organizasyonunda çalıştığınızı biliyor musunuz?", "Hiçbir rahatsızlığınız yok mu? Ülkenizde darbe girişimi oldu. İnsanlar şehit edildi, gazi oldu. Bunlar size hiç bir şey hissettirmiyor mu?" sorularına karşılık Abdullah Ünal, "Basına hiçbir açıklama yapamıyorum." cevabını vermekle yetinmişti. Abdullah Ünal'in, FETÖ elebaşının doktor olan Kudret Ünal'in oğlu olduğu anlaşıldı.

ABD'de yaşayan firari FETÖ'cü vatan haini Abdullah Ünal, AA muhabirine yakalanınca bakın nasıl saçmaladı!

KUDRET ÜNAL KİMDİR?

Elebaşının doktoru Ünal tarafından TSK imamlarına darbe girişiminden 2 ay önce gönderilen mailde FETÖ'den tutuklanan Halit Dumankaya'nın gördüğü sözde rüya ile şifreli olarak darbeye hazırlanın talimatı veriliyor. Mailde "Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından himmet verdiği için tutuklanan Dumankaya Yönetim Kurulu Üyesi Halit Dumankaya'ya aittir" notu bulunuyor.

FETÖ'nün Amerika'daki ele başı Fetullah Gülen'in ceketinin üstünden tansiyon ölçen doktoru Kudret Ünal'ın örgüt üyelerine gönderdiği 'darbeye hazırlanın' maili ele geçirilmişti.