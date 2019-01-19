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'da / operasyonu! 6 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü () / Yapılanmasının () Türk Silahlı Kuvvetleri () içindeki mensuplarına sözde mahrem abi-imamlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2019 12:52
İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu! 6 kişi tutuklandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ankesör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan çeşitli rütbelerdeki askerlerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak verdikleri beyanlar ve fotoğraf teşhisleri doğrultusunda, örgütün TSK içindeki mensuplarına sözde mahrem abi-imamlık yapan 8 şüpheli tespit edildi. 16 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda, zanlılardan 6'sı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu! 6 kişi tutuklandı
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