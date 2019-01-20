3.6 kilo altınla yurtdışına çıkarken yakalandı

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KAYSERİ'DE FETÖ soruşturması kapsamında mahkemece el konulan Boydak Holding'in yöneticilerinden Sami Boydak, umreye gitmek için geldiği Erkilet Havaalanı'nda gözaltına alındı. Sami Boydak'ın Gümrük Muhafaza noktasında yapılan üst aramasında bin 59 çeyrek, 220 yarım, 138 tam ve 8 adet de Gremse olmak üzere bin 425 adet altın ele geçirildi. Yaklaşık ağırlığı 3 kilo 600 gramı bulan altınların yanı sıra Boydak'ın üzerinden 40 bin lira nakit para ile 200 bin liralık senet çıktı. FETÖ'ye yönelik davada 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Sami Boydak, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet sucundan gözaltına alındı.