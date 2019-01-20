AK Parti Altınordu Belediye Başkanı adayı Aşkın Tören oldu! Aşkın Tören kimdir?

Başkan Erdoğan 31 Mart seçimleri öncesinde il il adayları açıklamaya devam ediyor. Bugün Ordu aday tanıtım toplantısında konuştu ve adayları açıkladı. AK Parti Altınordu Belediye Başkanı Adayı Aşkın Tören kimdir? İşte yanıtı…

AŞKIN TÖREN KİMDİR?

1974 doğumlu Ordu Altınordu Çavuşlar Mahallesi'nden tören, orta ve lise eğitimini sırasıyla Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu ve Ordu Lisesi'nde tamamlamıştır. Lisans eğitimini Akman Dili ve Eğitimi üzerine yapmıştır. Bilim Uzmanı unvanına sahiptir. 22. 23. Ve 24. Dönemlerde Ak Parti Gruplarında Milletvekilliği danışmanlığı yapan Tören, Başbakanlık Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan Uzman, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ise Basın ve Halk ilişkiler Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur.