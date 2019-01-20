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Gülyalı Belediye Başkanı adayı Talip Şen oldu! Talip Şen kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ’da aday tanıtım toplasında konuştu. Başkan Erdoğan ’nin Ordu adaylarını açıkladı. AK Parti Gülyalı Belediye Başkanı Adayı Talip Şen kimdir? Talip Şen nereli? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 20.1.2019 17:17
AK Parti Gülyalı Belediye Başkanı adayı Talip Şen oldu! Talip Şen kimdir?

Başkan Erdoğan 31 Mart seçimleri öncesinde il il adayları açıklamaya devam ediyor. Bugün Ordu aday tanıtım toplantısında konuştu ve adayları açıkladı. AK Parti Gülyalı Belediye Başkanı Adayı Talip Şen kimdir? İşte yanıtı…

TALİP ŞEN KİMDİR?

1961 yılında, Gülyalı'da doğdu.

İlk, orta ve Lise eğitimini; Gülyalı, Trabzon ve Ordu'da tamamladı.

1997 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden önlisans diploması aldı.

1983 yılı Temmuz ayında, Gülyalı Belediyesinde işçi olarak göreve başladı.

1985 yılında, belediye muhasebeciliğine atanarak 2002 yılına kadar bu görevi yürüttü.

2002 yılında yazı işleri müdürlüğü görevine atanarak Ekim 2008 tarihine kadar bu görevi yürüttü ve bu tarihte emekliye ayrıldı.

Evli, iki kız ve bir erkek çocuk babası.

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AK Parti Gülyalı Belediye Başkanı adayı Talip Şen oldu! Talip Şen kimdir?
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