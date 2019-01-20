‘Bir haftada parça parça gömdüm’

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EDİRNE'NIN Keşan ilçesinde kızı Didem Uslu'yu (32) elleriyle boğup, cesedini parçaladıktan sonra ormanlık alana atan dönerci Hasan Uslu'nun (55) ifadesi dehşete düşürdü. Uslu, kızının psikolojik sorunları olduğunu 14 Aralık 2018'de evde tartışırken kendisine ve eşine hakaret edip saldırdığını iddia etti. Hasan Uslu, bıçakla parçaladığı cesedi bir süre derin dondurucuda sakladıktan sonra sırt çantası içerisinde kızının köpeği 'Şans'ı da yanına alarak 7 gün boyunca parça parça ormanlık araziye gömdüğünü söyledi.