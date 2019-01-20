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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu adaylarını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday tanıtım toplantısı kapsamında Ordu'da konuştu. Erdoğan, 'nin Ordu adaylarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 20.1.2019 16:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ordu adaylarını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday tanıtım toplantısında AK Parti Ordu adaylarını açıkladı:

Başkan Erdoğan AK Parti'nin Ordu adaylarını açıkladı

İşte Ordu AK Parti başkan adayları:

Akkuş: İsa Demirci

Altınordu: Aşkın Tören

Aybastı: Beytullah Geçtan

Çatalpınar: Ahmet Türe

Çaybaşı: Hüseyin Semiz

Fatsa: İbrahim Ethem Kibar

Gölköy: Fikri Uludağ

Gülyalı: Talip Şen

Gürgentepe: Yaşar Şahin

Kabadüz: Yener Kaya

Kabataş: Yakup Yılmaz

Korgan: Tuncay Kiraz

Kumru: Yusuf Yalçova

Mesudiye: İsa Gül

Perşembe: Mustafa Saim Tandoğan

Ulubey: İsa Türkcan

Ünye: Hüseyin Tavlı

İkizce: Osman Kaygı (MHP)

Çamaş: Mahmut Ayparçası (MHP)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ordu adaylarını açıkladı!
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