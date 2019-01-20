Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ordu adaylarını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday tanıtım toplantısında AK Parti Ordu adaylarını açıkladı:
Başkan Erdoğan AK Parti'nin Ordu adaylarını açıkladı
İşte Ordu AK Parti başkan adayları:
Akkuş: İsa Demirci
Altınordu: Aşkın Tören
Aybastı: Beytullah Geçtan
Çatalpınar: Ahmet Türe
Çaybaşı: Hüseyin Semiz
Fatsa: İbrahim Ethem Kibar
Gölköy: Fikri Uludağ
Gülyalı: Talip Şen
Gürgentepe: Yaşar Şahin
Kabadüz: Yener Kaya
Kabataş: Yakup Yılmaz
Korgan: Tuncay Kiraz
Kumru: Yusuf Yalçova
Mesudiye: İsa Gül
Perşembe: Mustafa Saim Tandoğan
Ulubey: İsa Türkcan
Ünye: Hüseyin Tavlı
İkizce: Osman Kaygı (MHP)
Çamaş: Mahmut Ayparçası (MHP)