FETÖ’cü Yakup Saygılı’nın kayıp tableti ABD’de kumpas dosyasında ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminin arkasında kim yada kimlerin bulunduğuna tespit etmeye yönelik soruşturmada tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkında iddianame hazırlandı..



RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE BİNALİ YILDIRIM MÜŞTEKİ



İddianamede, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile bakanların da bulunduğu 30 kişi müşteki olarak yer aldı. Metin Topuz hakkında hazırlanan iddianame, 17 Aralık kumpası yargılamasının devam ettiği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne birleştirme talebiyle gönderildi







METİN TOPUZ'UN, FETÖ'NÜN YÖNETİCİ KADROSUYLA YOĞUN İRTİBATI TESPİT EDİLDİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, FETÖ'nün 17-25 Aralık yargısal darbe girişimi öncesi ile 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren sanıklarla yoğun irtibatına dikkat çekildi.





DEVLET SIRLARINA SİYASİ VE ASKERİ CASUSLUK MAKSADIYLA ELE GEÇİRDİ



İddianamede; Metin Topuz'un, FETÖ'nün giriştiği kumpas soruşturmalarında kendisine iletilen bilgiler ışığında soruşturmaların yönlendirilmesinde irtibatları sayesinde aktif görevler aldığı, kumpas soruşturmalar kapsamında örgütün usulsüz şekilde elde ettiği izah olunmaya çalışılan devlet sırlarına vakıf olduğu ve bu sırları siyasi ve askeri casusluk maksadıyla ele geçirdiğine dikkat çekildi.



İddianamade; Metin Topuz'un gerçekleştirilmeye çalışılan kumpas soruşturmada sürecin ve dosya safahatının takip ve koordinesini yapmak suretiyle FETÖ/PDY silahlı terör örgütün işlediği anlaşılan Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve gizliliğin ihlali, suçlarına iştirak ederek, ayrıca casusluk eylemleri kapsamında hareket ettiği ve üzerine atılı suçları işlediğinin anlaşıldığına dikkat çekildi.





METİN TOPUZ, ADİL ÖKSÜZ'Ü KAÇIRAN ERDAL ŞEN'LE İRTİBATLI!



İddianamede; ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda 35 yıl çalışan Metin Topuz'un, 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde darbe girişimini yöneten FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün bacanağı olan Erdal Şen'le 25 Eylül 2006 tarihinde telefon irtibatı olduğu bildirildi. Habertürk gazetesi eski Ankara Temsilcisi Erdal Şen, Adil Öksüz'ün kaçırılmasına ilişkin yardım ettikleri iddiasıyla tutuklanmış, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.





METİN TOPUZ, ADİL ÖKSÜZ'Ü KAYINBİRADERİYLE YOĞUN İRTİBATI OLAN MUHİTTİN ÖZBAŞI İLE 54 DEFA GÖRÜŞME YAPMIŞ



İddianamede; Metin Topuz'un, Adil Öksüz'ün kayınbiraderi olan Ali Sami Yıldırım'ın telefon hattı ile 2015 yılı içerisinde iletişim sağladığı tespit edilen Muhittin Özbaşı adına kayıtlı telefon hattı ile 54 kez irtibat kurduğu ifade edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi; FETÖ'den tutuklu olan Ali Sami Yıldırım'ı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Muhuttin Özbaşı'nın da ByLock kullanıcı olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunduğu öğrenildi.





MARANGOZ SAVUNMASI!



Metin Topuz, Muhittin Özbaşı'nı marangoz olması sebebiyle tanıdığını, bu mesleği gereği kendisiyle iletişim kurduğunu, Erdal Şen isimli şahsı ise tanımadığını, görüşme kaydı içeriğini hatırlamadığını iddia etti.







YAKUP SAYGILI'NIN KAYBOLDUĞU İDDİA EDİLEN BİLGİSAYARI UÇAK BİLETLERİ ÇIKARDI!



25 Aralık yargısal darbe girişimi yöneten FETÖ'cü eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı, Apple marka DN6GYKHFDKNY seri numaralı tablet bilgisayarın 20 Eylül-01 Ekim 2012 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken yolculuk esnasında kaybolduğu iddia etmişti. İddianamede, Yakup Saygılı'nın 20 Eylül-1 Ekim 2012 tarihleri arasında Amerika'ya gittiği uçakta, 17-25 Aralık kumpasını yürüten Eski İstanbul Mali Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu, 17-25 Aralık dinlemelerini yasadışı gerçekleştiren Eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro'nun amiri İbrahim Şener ile ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un da bulunduğunun tespit edildiği ifade edildi.

İddianamede; Metin Topuz, Yakup Saygılı, Yasin Topçu ve İbrahim Şener'in 20 Eylül-1 Ekim 2012 tarihlerinde Newyork Güney Bölgesi Başsavcılığı'nda mali suçlar ve uyuşturucu suçlarıyla görevli savcılarla görüşmeler yaptıkları tespit edildiği bildirildi.



ABD'Lİ SAVCILARLA GÖRÜŞMENİN ARDINDAN 17-25 ARALIK KUMPASI BAŞLADI



İddianamede; 17-25 Aralık kumpas soruşturmalarında o dönemin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmekte olan ve kumpas 17-25 Aralık soruşturmalarında görev alan müdürlerin katıldığı bu toplantıdan yaklaşık 1 yıl sonra kumpas soruşturmaların operasyona dönüştürüldüğüne dikkat çekildi.



SORUŞTURMA EVRAKININ FEZLEKESİNİN BİRE BİR KOPYASI KULLANILARAK DAVA AÇILDI



İddianamede; 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 2017 yılında söz konusu iki kumpas soruşturma ile ilgili olarak ABD New York eyaleti Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında 17 Aralık operasyonu olarak anılan soruşturma evrakının fezlekesinin bire bir kopyası kullanılarak ve aynı suçlamalar ileri sürülerek dava açıldığı ifade edildi. Mehmet Hakan Atilla da 29 Mart 2017'de ABD'de tutuklanmıştı.



YAKUP SAYGILI'NIN KAYIP TABLETİ, ZİYARET SIRASINDA MUHATAPLARA TESLİM EDİLDİ



İddianamede; 20 Eylül-01 Ekim 2012 tarihlerinde kaybolduğunu iddia ettiği bilgisayarın ABD New York eyaleti Güney Bölgesi Başsavcılığı ziyaretinde muhataplara teslim edildiği bildirildi.



İddianamede; "Yakub Saygılı'nın ise bu seyahat sırasında bilgisayarını kaybettiğini iddia ettiği anlaşılmış olup, tüm bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde, şüpheli Metin Topuz'un da iştirak ettiği bu gezide kaybolan tablet bilgisayarın ziyarette ilgili muhataplara teslim edildiği ve bu suretle de daha sonra ABD ülkesinde açılan davaya da esas teşkil etmek suretiyle o tarihe kadar ele geçen usulsüz deliller ve tespitlerin yurt dışına kaçırıldığı anlaşılmıştır. Bu suretle de Metin Topuz'un casusluk eylemlerinde bulunduğu anlaşılmaktadır" denildi.





METİN TOPUZ'UN İRTİBATLI OLDUĞU FETÖ YÖNETİCİLERİ



İddianamede; Metin Topuz'un irtibatlı olduğu FETÖ'nün üst düzey yöneticileri şöyle sıralandı:



17-25 ARALIK KUMPASINI PLANLAYAN VE İCRA EDEN ESKİ SAVCI ZEKERİYA ÖZ:

23 Eylül 2013 tarihinde 136 ve 337 saniye süre ile, 1 Ekim 2013 tarihinde 181 saniye süre ile, 2 Ekim 2013 tarihinde 79, 111, 56, 300 ve 82 saniye süreler ile, 4 Ekim 2013 tarihinde 120 saniye süre ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adına hat ile o tarihlerde Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevini yürütmekte olan Zekeriya Öz (firari eski savcı) ile irtibat kurduğu ve yine 8 Ekim 2013 tarihinde Zekeriya Öz'ün oğlu Talha Öz ile 1 kez irtibat kurduğu tespit edildi.



İddianamede; Zekeriya Öz'ün, 17/25 Aralık soruşturmaları olarak anılan soruşturmalarda soruşturmaların planlayıcısı ve icracısı olan firari örgüt üyesi olarak etkin rol aldığı, Öz'ün Metin Topuz'la görüşmelerinden kısa süre sonra da kumpas soruşturmaların gerçekleştirildiği bildirildi. Metin Topuz, savunmasında, Zekeriya Öz ile bu iletişimleri sonrasında yüz yüze de görüştüğünü de ifade etti.





25 ARALIK KUMPAS SORUŞTURMASINI YÜRÜTEN YAKUP SAYGILI:



Metin Topuz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Saygılı ile 5 defa telefonla görüştü. 17/25 Aralık kumpas soruşturması ve darbe girişimi öncesinde Yakub Saygılı ile bu darbe girişimi öncesinde İstanbul Mali Şube Müdürlüğü'nde yer alan makamında 5 Kasım 2013 ve 7 Kasım 2013 tarihlerinde buluştuğuğu ve görüştüğü tespit edildi.

İddianamede; Metin Topuz'un, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü'nde üst düzey protokolle karşılanarak, oldukça rahat tavırlarla başka hiçbir personel ile muhatap olmaksızın kendi görev tanımında hiçbir olağan ilişkisi olamayacak Yakub Saygılı'nın odasına kadar gittiği, makam odası kapısında karşılandığı, beraberindekilerin ise sonradan odaya girdikleri ve ikincil protokol ile muamele edildiklerine dikkat çekildi.

Yakup Saygılı, "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.







MAHİR ÇAKALLI: Eski İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı, 17 Aralık'ı yönetti. Metin Topuz'la 16 defa telefonla görüştü. 27 Mayıs 2013'te başlayıp 22 gün boyunca 79 ilde devam eden Gezi kalkışmasından önce de Metin Topuz'la defalarca görüştü. Çakallı, "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.



MEHMET AKİF ÜNER: Eski İstanbul Nitelikli Dolandırıcılık Büro Amiri Üner, 17 Aralık soruşturmasını yürüten büronun başında yer aldı. Metin Topuz'la 10 defa görüştü. 17 Aralık yargısal darbe girişiminden önce 15 Kasım'da 2 kez, 16 Kasım'da 4 kez, 18 Kasım'da 2 kez, 19 Kasım'da 1 kez Metin Topuz'la görüştü. 17 Aralık soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Üner, "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.



KAZIM AKSOY: 17-25 Aralık yargısal darbe girişimini yöneten Eski Mali Şube Müdür Yardımcısı Kazım Aksoy, Metin Topuz'la 10 defa görüştü. Kazım Aksoy, "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.



İddianamede; Metin Topuz'un, Zekeriya Öz, Yakup Saygılı, Mahir Çakallı, Mehmet Akif Üner ve Kazım Aksoy'la görüşmelerin yapıldığı dönemde, söz konusu kişilerin 17/25 Aralık soruşturmalarında, soruşturmaların planlayıcısı ve icracısı olarak etkin rol aldıkları, bu görüşmelerden kısa süre sonra da bahsi geçen kumpas soruşturmaların gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.



NAZMİ ARDIÇ: Eski İstanbul Organize Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 17 Aralık soruşturmasının mimarlarından. Metin Topuz'la 10 defa telefonda görüştü. İddianamede; Nazmi Ardıç'ın ve Metin Topuz'un telefonlarının birbirine yakın olan mahallerden baz verdikleri ve yine baz verilen adreslerin ABD İstanbul Konsolosluğu'na yakın mahaller olduğu, Metin Topuz ve Nazmi Ardıç'ın burada yüz yüze görüştükleri değerlendirildiğine dikkat çekildi.



YASİN TOPÇU: Eski İstanbul Mali Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu, Metin Topuz'la 20 defa telefonda görüştü. İddianamede; Yasin Topçu'nun ve Metin Topuz'un telefonlarının birbirine yakın olan mahallerden baz bilgisi verdiği ve yine baz verilen adreslerin ABD İstanbul Başkonsolosluğu'na yakın mahaller olduğuna dikkat çekildi. Yasin Topçu, "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.



ÖZCAN BULDUK: Eski İstanbul Narkotik Şube Müdürü Özcan Bulduk, Metin Topuz'la 20 defa telefonda görüştü.



SERDAL GÜLDALI: Eski İstihbarat Şube Müdürü Serdar Güldalı, Metin Topuz'la 6 defa görüştü.



MUTLU EKİZOĞLU: Eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu, Metin Topuz'la 20 defa görüştü.



OĞUZHAN CEYLAN: Eski Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde büro amiri Oğuzhan Ceylan, Metin Topuz'la 9 defa görüştü.



İBRAHİM ŞENER: 17-25 Aralık dinlemelerini yasadışı gerçekleştiren Eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro'nun amirleri İbrahim Şener, Metin Topuz'la 9 defa görüştü.



TUFAN ERGÜDER: Eski Emniyet Müdürü Tufan Ergüder, Metin Topuz'la 1 defa görüştü. Ergüder, Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan firari olarak aranıyor ve kumpas soruşturmalarda aktif görevler yürüten şüpheli)



15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SANIKLARIYLA İRTİBAT!



YARBAY OKTAY AKKAYA: 15 Temmuz darbe girişimi esnasında jandarma personeline silah dağıtarak darbe girişimine katılmalarını sağlayan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın Anadolu yakasındaki birliklerden sorumlu Komutan Yardımcısı Yarbay Oktay Akkaya, Metin Topuz'la 8 defa görüştü.



ZEKİ TAŞKIN: Eski Emniyet Müdürü Zeki Taşkın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara Emniyeti'ni kuşatarak Whatsapp'ta "Darbeye direnen herkesin vurulması, silah ve teçhizatlarının teslim edilmemesi" talimatını verdi. Metin Topuz'la 1 defa görüştü.



METİN TOPUZ, 120 DEFA YURT DIŞINA ÇIKTI



İddianamede; 17/25 Aralık girişimi başlatılmadan hemen öncesinde çalışılan örgüt mensuplarının ortak irtibat noktalarının, 1994-2017 yılları arasında 120 kez yurtdışı giriş çıkış kaydı bulunan ve başkası adına kayıtlı 0532231xxxx numaralı telefonu kullanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz irtibatının sağlandığına dikkat çekildi.



TERCÜMANLIK/MİHMANDARLIK HAYATIN OLAĞAN AKIŞI İLE UYUMLU DEĞİL



İddianamede; Metin Topuz, iletişim kayıtlarına dair yapmış olduğu tercümanlık/mihmandarlık yaptığına dair savunmasının ise görüşmelerin süresi göz önüne alındığında hayatın olağan akışı ile uyumlu olmadığına dikkat çekildi.