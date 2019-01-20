Hrant Dink ölümünün 12’nci yılında anıldı

BUGÜN NELER OLDU

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 12'nci yıl dönümünde vurulduğu yerde yapılan törenle anıldı. Şişli'de bulunan Agos Gazetesi önünde toplanan binlerce vatandaş 12 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hrant Dink için bir araya geldi. "Hrant için Adalet için", dövizleri taşıyan vatandaşlar sloganlar atarak Hrant Dink davasının sonuçlanarak sorumlularının cezalandırılmasını istedi. Düzenlenen anma törenine Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, çeşitli patilerden milletvekilleri, Yazar Ufuk Uras, Gazeteci Oral Çalışlar'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Rakel Dink, eşi Hrant Dink'in vurulduğu yere karanfil bıraktı.