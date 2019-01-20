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İstanbul’da 7 ’lı tutuklandı

İstanbul’da bölücü terör örgütü /KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüphelinin 7’si tutuklandı.

Giriş Tarihi: 20.1.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 20.1.2019 09:40
İstanbul’da 7 PKK’lı tutuklandı

Beş gün önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, molotof kokteylli saldırı, korsan gösteri, araç kundaklama ve illegal eylemlere katıldıkları tespit edilen bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi 9 zanlı yakalanmıştı. Çoğu örgütün gençlik ve şehir yapılanmasına mensup 9 şahsın emniyetteki sorguları dün tamamlandı.

Şüphelilerin 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 2 zanlının ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

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İstanbul’da 7 PKK’lı tutuklandı
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