İşte FETÖ imamının CHP saadeti

Üzerinde kardeşine ait sahte kimlikle Ankara'da yakalanan ve tutuklanan FETÖ'nün firari belediyeler imamı Erkan Karaaslan'ın CHP dosyasını SABAH açıklıyor. Karaaslan'ın Türkiye genelinde 104 CHP'li belediyeyle iş yaptığı belirlendi. Yapılan ihalelere tek başına giren FETÖ imamına 'adrese teslim' paralar aktarıldı. Karaaslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ve özel kalem müdürü Tuncay Ceylan'ın referanslarıyla CHP'li belediyelerden milyonlarca liralık ihaleler aldı.EYÖNTEM Eğitim ve Danışmanlık şirketi ile CHP'li belediyelerden 'danışmanlık' hizmeti adı altında 4 yılda 1 milyar lira toplayan Karaaslan, eşi, kayınbiraderi ve bacanağının üzerine kurduğu şirketlerle, ağırlıklı olarak İstanbul'un CHP'li belediyelerine ihalesiz yüzlerce iş yaptı. Karaaslan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bile CHP'li belediyelerle kirli işbirliğini sürdürdü. Darbe girişiminden 3 gün sonra CHP'li Avcılar Belediyesi'nden 2 milyon 750 bin liralık, 13 gün sonra da Sarıyer Belediyesi'nden 813 bin liralık ihale aldı. 2014'te Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu Eskişehir'deki toplantıda 234 belediye başkanına seminer veren Karaaslan'ın CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı Beylikdüzü Belediyesi'nden de 2 milyon liranın üzerinde ihale aldığı tespit edildi.

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İçişleri Bakanlığı müfettişleri, CHP'li Sarıyer, Silivri, Avcılar ve Beylikdüzü belediyelerinin FETÖ'cü Karaaslan'ın şirketlerine verdiği ihaleleri inceleme altına aldı. CHP'li Beşiktaş ve Adalar belediyeleri ile ilgili Karaaslan'ın şirketinden danışmanlık hizmeti aldığı ve inceleme başlatacağı öğrenildi. Öte yandan Karaaslan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Ömer Tuncay ile yakın ilişki içerisinde olduğu öne sürüldü.Karaaslan'ın kurduğu çarkı bozanların başında gelen Aydınlı bürokrat Haldun Haşmet Aysan, "Türkiye genelinde 74 belediye şirketinin kuruluşuna öncülük eden Karaaslan'ın aldığı ihaleler şaibeli. Belediyelerde 'Al gülüm, ver gülüm' saadet zinciri kurulmuş" dedi. Karaaslan hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Terör örgütüne finansman temin etmek', 'Hükümeti ortadan kaldırmak ve işlevsiz hale getirmek' gibi suçlamalar var. Karaaslan'ın, başta Aydın Belediyesi olmak üzere CHP'li belediyelere danışmanlık hizmeti altında milyonlarca liralık fatura kesip FETÖ'ye aktardığı tespit edilmişti.