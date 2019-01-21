Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Başkan Erdoğan ve Putin görüşecek

Başkan Erdoğan ve Putin görüşecek

Başkan , 'ta ziyareti kapsamında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ile bir araya gelecek.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2019 20:48
Başkan Erdoğan ve Putin görüşecek

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Ocak Çarşamba günü, Rusya'nın başkenti Moskova'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk bakan ve yetkililer de eşlik edecek. İki liderin görüşmesinin yanısıra heyetler arası görüşme yapılması da bekleniyor.
Görüşmelerde, Suriye ve bölgesel konuların yanısıra Türkiye-Rusya arasındaki ikili ilişkiler ve uluslararası meseleler ele alınacak.

Son dakika: AK Parti MYK toplantısı sona erdi... Çelik'ten önemli açıklamalar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan ve Putin görüşecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN