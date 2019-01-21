Erdoğan’ın Fazıl Say konserinde verdiği mesaj çok önemli

-Hocam 31 Mart seçimleri yaklaşıyor. Nasıl bir propaganda dönemi yaşayacağız?

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ve Ankara aday tercihlerine bakıldığında biraz daha proje bazlı, yerel temaların öne çıktığı genel politik tansiyonu nispeten düşük bir seçim propaganda dönemi yaşayacağımızı düşünüyorum. Tabi seçim yarışının son dönemecinde tansiyon biraz daha yükselebilir. Bazı şehirlerde seçim yarışı başabaş gittiğinde adayların dili biraz daha sertleşebilir. Ben burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle piyanist Fazıl Say konserinde verdiği mesajların seçimin muhtemel tansiyonu hakkında çok önemli bir sinyal olduğunun altını çizmek istiyorum.

FAZIL SAY KONSERİ TOPLUMDA KARŞILIK BULDU

-Sayın Cumhurbaşkanı'nın Fazıl Say konserine gidişinde nasıl bir mesaj vardı? Biraz açar mısınız?

Sayın Cumhurbaşkanı Fazıl Say konserine giderek toplumun geniş bir kesiminin ihtiyacı olan ve Fazıl Say'ın temsil ettiği kesime önemli bir hoşgörü ve diyalog mesajı verdi. Ayrıca seçim döneminde tansiyonu yükseltmek isteyen çevrelerin elinden önemli bir kozu aldı. Ben Sayın Erdoğan'dan bu seçim sürecinde toplumun her kesiminden olumlu karşılık bulacak benzer çıkışlar bekliyorum. Bunlar başta büyükşehirler olmak üzere tüm Türkiye'de önemli yankı bulacak. Çünkü Türkiye'nin bu mesajlara çok ihtiyacı var.

SEÇİME ŞAİBE KARIŞTIRMAK FAYDASIZ

-Her seçimden önce seçime şaibe karıştırmak için özel bir çaba gösteriliyor. Bu seçimlerde bu propaganda biraz erken başladı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Bu Türkiye'nin ihtiyacı olmayan gereksiz bir çaba. 24 Haziran seçimlerini öncesinde ve sonrasında benzer iddialar ortaya atıldı. Ancak bunun gerçekleri yansıtmadığını gördük. Türkiye 1950 yılından bu yana gizli oy açık tasnif prensibine dayalı başarılı ve adil seçimler gerçekleştirdi. Bu söylentilerin muhalefete de bir faydası olmadığını yıllardır gördük ve görmeye devam ediyoruz. 31 Mart seçimlerine de benzer şaibeler karıştırılmaya çalışılıyor. Yüksek Seçim Kurulu açıklamalarına güvenmek ve seçmenin kafasını karıştıracak bu iddiaları dikkate almamak gerekiyor. Türkiye'nin bu konuda aldığı mesafeye güvenmek gerekiyor.

BİNALİ YILDIRIM EN DOĞRU TERCİH

-İstanbul'da nasıl bir seçim yarışı olacak?

AK Parti Binali Yıldırım'ı aday göstererek belki de en doğru tercihi yaptı. İstanbul'un en önemli sorunlarından birisi ulaşım. Ulaşım konusunda Türkiye'de önemli işler yapmış bir ismin İstanbul'dan aday gösterilmesi çok önemli. Ayrıca Binali Yıldırım yapı itibariyle toplumun her kesiminden oy alabilecek polemikten uzak, icraatlar üzerinden konuşan bir isim. Bu özellikleri gözönünde bulundurulduğunda AK Parti'nin İstanbul'da ipi rahat göğüsleyebileceğini söyleyebiliriz. Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmemesi bir süre daha tartışılacak gibi görünüyor. Bunun seçimin önüne geçmemesi için AK Parti'nin bir an önce bir çalışma yapması gerekiyor.

-Ankara'da yaşıyorsunuz. Ankara'daki tabloyu nasıl değerlendirirsiniz?

Ankara'da durum biraz daha farklı. İstanbul'dan daha zorlu bir seçim yarışı izleyeceğiz. Mehmet Özhaseki adı yıllarca Kayseri ile anılan bir aday ancak Ankara'yı da biliyor. Çevre ve Şehircilik konularında önemli çalışmaları var. Ankara'da MHP oyları belirleyici olacak. MHP Ankara'dan aday çıkarmadı. MHP'nin desteği ile birlikte AK Parti-CHP arasındaki makas açılabilir. Mansur Yavaş isminin Ankara siyaseti için ihmal edilemeyecek bir isim olduğu muhakkak. Seçim kampanyası döneminin nasıl geçirileceği adaylar açısından önem kazanmış durumdadır.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE CUMHUR İTTİFAKI BAŞARILI OLDU

-Cumhur ittifakı istenildiği şekilde ilerliyor mu?

Son seçimlerde Cumhur İttifakı'nın başarılı sonuç verdiğini gördük. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da istenilen sonuç alındı. Bazı kıyı bölgelerde ise aynı şeyi söylemek mümkün değil. CHP'nin kalesi olarak görülen bazı şehirlerde AK Parti adayları sürpriz yapabilir. Bu şehirlerden birisi Eskişehir. Eğer AK Parti ve MHP potansiyeli iyi kullanırsa bu sürprizleri çoğaltabilir.

-Millet İttifakı'nda bazı sorunlar var. Bu sorunların temel nedeni nedir?

HDP ve CHP arasında mahcup bir ittifak var. CHP ve İyi Parti tabanı bu ittifakı nasıl karşılayacak henüz bilmiyoruz. Sol aydınlar HDP'nin Büyükşehirlerde CHP adayını desteklemesi için baskı yapıyor. Bu baskının sonuç vereceğini ve HDP'nin CHP ile ittifak yürüteceğini düşünüyorum. İyi Parti tabanına gelince. Erdoğan karşıtlığında buluşan HDP ve İyi Parti tabanının seçim ittifakı yapmaktan başka çaresi görünmüyor. CHP-HDP ve İyi Parti çok tartışmalı bir ittifak fotoğrafı veriyor. Seçim yarışı boyunca bu ittifakı konuşacağız.

CHP ADAY BELİRLEYEMİYOR

-CHP aday belirlemekte neden bu kadar zorlanıyor?

CHP kendi içindeki sorunlarını hala çözmüş değil. Parti içindeki birden fazla hizip Kılıçdaroğlu'nun aday belirlemesinde büyük zorluklar yaşamasına neden oluyor. Mesela bir İzmir örneği var. CHP İzmir'de aday belirlemekte çok zorlanıyor. Durum böyle olunca mevcut belediye başkanı aday olmayacağını açıklamasına rağmen şimdi bu yarışta ben de varım diyor. Aday belirleme konusundaki belirsizlik adayları ve CHP seçmenini rahatsız ediyor.

-"Doğu ve Güneydoğu'da halk kayyumlardan çok memnun ama bu oyunu yine HDP'ye verecek" gibi bir önyargı var. Bu görüşe katılıyor musunuz?

Bu görüşe katılmıyorum. Halk gerçekten Güneydoğu'da belediyelerin hizmetlerinden çok memnun. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin oylarında bu bölgede ciddi bir artış olduğunu gördük. Ben bu artışın 31 Mart seçimlerinde sürmesini bekliyorum. AK Parti'nin birçok ilde oyunu arttırırken bazı illeri tekrar HDP'den alabileceğini düşünüyorum.

ESKİŞEHİR'DE SÜRPRİZ OLABİLİR

-Sürpriz bekliyor musunuz?

Sürpriz denilince akıllara AK Parti'nin Ankara ve İstanbul'dan birini kaybetmesi geliyor. Muhalefet, AK Parti'nin gerilemeye başlaması için bu iki şehirden birini kazanmayı amaçlıyor. Ben bunun çok mümkün olmadığını söyleyebilirim. Cumhur ittifakının oy oranlarını topladığımızda makasın giderek açıldığını görebiliriz. AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'da sorun yaşamayacağını söyleyebiliriz. İnşallah bu seçimden de Türkiye güçlenerek çıkacak, aydınlık geleceğine istikrar içerisinde yürümeye devam edecektir.