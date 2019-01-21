FETÖ’nün kilit ismi, mahkemede terörist elebaşı Gülen’i savundu

Ben de 'Bırakın darbeyi, kimseyi incitmeyi bile düşünmezler. 15 sene şirketlerinde çalıştım' dedim. Ramazan Dinç, '(Fetullah Gülen) Melek değil mi?' dedi. Ben de 'Bir kesime terör deniliyorsa sürekliliği olması lazım' deyince konunun kapatılmasını istediler" dedi.





FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin aralarında FETÖ'nün sivil imamlarının da bulunduğu 475 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların beyanları alındı.





FETÖ darbe girişimini Akıncı Üssü'nde yöneten sivil imam Kemal Batmaz, 3 Ocak 2019'da ABD'den gelen heyetin katıldığı Ankara Adliyesindeki duruşmaya ilişkin bazı beyanlarda bulundu. Duruşmada Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç ile terör savcılarından Ali Alper Saylan tarafından kendisine 3 başlık altında sorular sorulduğunu anlatan Batmaz, bunların kendisiyle ilgili konular, ABD'ye yaptığı seyahatler ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sorular olduğunu söyledi.





Batmaz, sorulan soruları ve bunlara verdiği cevapları şu şekilde sıraladı:



"Adil Öksüz'ü tanıyıp tanımadığımı sordular, tanımadığını söyledim. 'Adil Öksüz'den talimat aldın mı?' diye sordular. Almadığımı söyledim. 'Darbe gecesi neredeydiniz?' sorusunu yönelttiler. Arkadaşımın evinde olduğumu belirttim. 'Gülen'i tanıyor musunuz? Onunla görüştünüz mü?' şeklindeki soruya da 'hayır' cevabını verdim. Gülen'in darbeye etkisi olup olmadığı soruldu. Onlara 'Hiçbir şekilde darbeye etkisi olduğunu düşünmüyorum' dedim. Bu sözün ardından Ramazan Dinç, 'Tanımadığınız kişiyle alakalı nasıl böyle yorum yapabiliyorsunuz?' diye sordu. Ben de 'Bırakın darbeyi, kimseyi incitmeyi bile düşünmezler. 15 sene şirketlerinde çalıştım' dedim. Ramazan Dinç, '(Fetullah Gülen) Melek değil mi?' dedi. Ben de 'Bir kesime terör deniliyorsa sürekliliği olması lazım' deyince konunun kapatılmasını istediler."

Davaya, sanık beyanlarının alınmasıyla devam ediliyor.