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Son dakika: MHP'de flaş gelişme! Az önce açıklandı

Gelen son dakika bilgisine göre; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarının isimlerini açıladı. 4 il olmak üzere toplamda 200 adayın ismi belirlendi.

Giriş Tarihi: 21.1.2019 17:15 Güncelleme Tarihi: 21.1.2019 17:28
Son dakika: MHP'de flaş gelişme! Az önce açıklandı

MHP Genel merkezi 200 aday daha açıkladı.

İşte MHP'nin Belediye Başkan Adaylarının listesi :

1 BURDUR UĞUR ŞEN İL

2 ÇANAKKALE HAKAN PINAR İL

3 ÇORUM KENAN ŞAHİN İL

4 KIRKLARELİ DERYA BULUT İL

5 ADANA ÇUKUROVA YUSUF BAŞ M.İLÇE

6 ADANA FEKE AHMET SEL M.İLÇE

7 ADANA İMAMOĞLU GAZİ ADAMHASAN M.İLÇE

8 ADANA KARAİSALI SAADETTİN ASLAN M.İLÇE

9 ADANA KARATAŞ NECİP TOPUZ M.İLÇE

10 ADANA POZANTI MUSTAFA ÇAY M.İLÇE

11 ADANA SAİMBEYLİ MUSTAFA ŞAHİN GÖKÇE M.İLÇE

12 ADANA SARIÇAM BİLAL ULUDAĞ M.İLÇE

13 ADANA YUMURTALIK TÜRKEŞ FİLİK M.İLÇE

14 ANKARA GÖLBAŞI RAMAZAN ŞİMŞEK M.İLÇE

15 ANTALYA KEMER YUSUF ÜRAS M.İLÇE

16 ANTALYA KORKUTELİ ÖMER NİYAZİ İŞLEK M.İLÇE

17 AYDIN EFELER ÜMMET AKIN M.İLÇE

18 AYDIN GERMENCİK İSMET AKIN M.İLÇE

19 AYDIN İNCİRLİOVA GÜRŞAT KALE M.İLÇE

20 AYDIN KARACASU ZEKİ İNAL M.İLÇE

21 AYDIN KARPUZLU HİLMİ DÖNMEZ M.İLÇE

22 AYDIN NAZİLLİ HALDUN HALUK ALICIK M.İLÇE

23 AYDIN SÖKE MEHMET BELİĞ AZBAZDAR M.İLÇE

24 BALIKESİR AYVALIK NAZMİ BAŞARAN M.İLÇE

25 BALIKESİR EDREMİT TUNCAY KILIÇ M.İLÇE

26 BURSA YENİŞEHİR DAVUT AYDIN M.İLÇE

27 DENİZLİ BULDAN MUSTAFA ŞEVİK M.İLÇE

28 DENİZLİ ÇAL FETİ AKÇAN M.İLÇE

29 ERZURUM İSPİR AHMET COŞKUN M.İLÇE

30 ERZURUM UZUNDERE HİLMİ AKTOPRAK M.İLÇE

31 ESKİŞEHİR ÇİFTELER KADİR BIYIK M.İLÇE

32 ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK ALİ YÖRÜK M.İLÇE

33 GAZİANTEP KARKAMIŞ MEHMET SEYDİ YILMAZ M.İLÇE

34 HATAY BELEN İBRAHİM GÜL M.İLÇE

35 HATAY DÖRTYOL FADİL KESKİN M.İLÇE

36 HATAY KUMLU MEHMET DELİ M.İLÇE

37 İZMİR ALİAĞA SERKAN ACAR M.İLÇE

38 İZMİR ÇEŞME MUSTAFA CENGER M.İLÇE

39 İZMİR DİKİLİ BUĞRA AKIN M.İLÇE

40 İZMİR FOÇA SERDAR MERSİN M.İLÇE

41 İZMİR NARLIDERE SÜLEYMAN KOCABIYIK M.İLÇE

42 K.MARAŞ ÇAĞLAYANCERİT HANİFİ SARIALTUN M.İLÇE

43 K.MARAŞ NURHAK BATTAL KAYA M.İLÇE

44 KAYSERİ ÖZVATAN HALİT DEMİR M.İLÇE

45 KAYSERİ PINARBAŞI MENDUH UZUNLUOĞLU M.İLÇE

46 KAYSERİ SARIOĞLAN BEKİR AYYILDIRIM M.İLÇE

47 KAYSERİ SARIZ BAKİ BAYRAK M.İLÇE

48 KONYA AKÖREN İSMAİL ARSLAN M.İLÇE

49 KONYA DOĞANHİSAR İHSAN ÖZTOKLU M.İLÇE

50 KONYA EMİRGAZİ NURİŞEN KOÇAK M.İLÇE

51 KONYA HALKAPINAR MEHMET BAKKAL M.İLÇE

52 KONYA TUZLUKÇU İSMAİL BUDAK M.İLÇE

53 MALATYA HEKİMHAN H.MUSTAFA ARIKAN M.İLÇE

54 MALATYA KULUNCAK ERHAN CENGİZ M.İLÇE

55 MANİSA KULA HÜSEYİN TOSUN M.İLÇE

56 MANİSA SARIGÖL NECATİ SELÇUK M.İLÇE

57 MANİSA SELENDİ NURULLAH SAVAŞ M.İLÇE

58 MANİSA TURGUTLU TURGAY ŞİRİN M.İLÇE

59 MERSİN BOZYAZI MUSTAFA ÇETİNKAYA M.İLÇE

60 MERSİN ÇAMLIYAYLA İSMAİL TEPEBAĞLI M.İLÇE

61 MERSİN GÜLNAR YÜKSEL ÇELİK M.İLÇE

62 MERSİN MEZİTLİ SERDAR SOYDAN M.İLÇE

63 MERSİN MUT VOLKAN ŞEKER M.İLÇE

64 MERSİN SİLİFKE MÜCAHİT AKTAN M.İLÇE

65 MERSİN TOROSLAR ATSIZ AFŞİN YILMAZ M.İLÇE

66 MUĞLA DATÇA FEVZULLAH GÜLADA M.İLÇE

67 MUĞLA ORTACA RECEP GÜNEŞ M.İLÇE

68 ORDU ÇAMAŞ MAHMUT AYPARÇASI M.İLÇE

69 SAKARYA TARAKLI İBRAHİM PİLAVCI M.İLÇE

70 SAMSUN ASARCIK ŞERİF KILAĞUZ M.İLÇE

71 TEKİRDAĞ HAYRABOLU GÜROL YILDIRIM M.İLÇE

72 TEKİRDAĞ SARAY ÖZKAN YAMAN M.İLÇE

73 TRABZON ÇARŞIBAŞI MÜMİN NUHOĞLU M.İLÇE

74 TRABZON ŞALPAZARI REFİK KURUKIZ M.İLÇE

75 ARTVİN ARDANUÇ BURHAN AKMAN İLÇE

76 BİLECİK İNHİSAR SERKAN ÜSTÜN İLÇE

77 BOLU MUDURNU NECDET TÜRKER İLÇE

78 BURDUR ALTINYAYLA NAZIM SUBAŞI İLÇE

79 BURDUR BUCAK AZMİ ÖZKURT İLÇE

80 BURDUR ÇELTİKÇİ RECEP AYDIN İLÇE

81 BURDUR GÖLHİSAR NASUH EROĞUZ İLÇE

82 BURDUR KEMER SÜLEYMAN YAVUZ İLÇE

83 ÇANAKKALE BOZCAADA ÖZGÜR ACAR İLÇE

84 ÇANAKKALE ÇAN FATİH YÜKSEL İLÇE

85 ÇORUM BAYAT ŞABAN ÇAKIR İLÇE

86 ÇORUM DODURGA DİLAVER AKBAŞ İLÇE

87 ÇORUM MECİTÖZÜ EMİN SÖĞÜTCÜ İLÇE

88 EDİRNE ENEZ ERDAL COŞKUN İLÇE

89 EDİRNE İPSALA EMİN BAŞARAN İLÇE

90 ELAZIĞ ALACAKAYA ŞAHİN YILDIRIM İLÇE

91 ELAZIĞ ARICAK HAMİT TEMİZSOY İLÇE

92 ELAZIĞ BASKİL TUNCER TURUS İLÇE

93 ELAZIĞ KOVANCILAR NURİ ÇOLAK İLÇE

94 ELAZIĞ PALU MUHAMMET SEPTİOĞLU İLÇE

95 KIRŞEHİR MUCUR HASAN HÜSEYİN KÖŞKER İLÇE

96 KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR HALİL İBRAHİM ALNAR İLÇE

97 KÜTAHYA HİSARCIK HİMMET PINAR İLÇE

98 KÜTAHYA ŞAPHANE FEHMİ YAVUZ İLÇE

99 NEVŞEHİR ACIGÖL FATİH ÖZDOĞAN İLÇE

100 NEVŞEHİR DERİNKUYU GÜLTEKİN OĞUZ İLÇE

101 NEVŞEHİR ÜRGÜP HASAN ERDOĞAN İLÇE

102 RİZE ARDEŞEN REMZİ KUTANOĞLU İLÇE

103 RİZE ÇAMLIHEMŞİN EYÜPHAN ZARARSIZ İLÇE

104 RİZE ÇAYELİ İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ İLÇE

105 RİZE FINDIKLI LEVENT KESKİN İLÇE

106 RİZE GÜNEYSU KAZIM KARA İLÇE

107 SİVAS ALTINYAYLA NAZIM SUBAŞI İLÇE

108 SİVAS İMRANLI NECMİ VURAL İLÇE

109 SİVAS SUŞEHRİ CANDAN ERSOY İLÇE

110 SİVAS ŞARKIŞLA CEMİL ÇELİK İLÇE

111 TOKAT SULUSARAY SİNAN GENÇ İLÇE

112 UŞAK BANAZ EMİNE BULUT İLÇE

113 UŞAK EŞME YILDIRAY YILDIZ İLÇE

114 UŞAK KARAHALLI MEHMET YEŞİLÖZ İLÇE

115 UŞAK SİVASLI FERHAT CEYLAN İLÇE

116 UŞAK ULUBEY ADNAN YÖRÜK İLÇE

117 YOZGAT YERKÖY ABDULLAH ALTINDAŞ İLÇE

118 AKSARAY ESKİL MUSTAFA ZAVLAK İLÇE

119 BAYBURT DEMİRÖZÜ GÜRBÜZ FİDAN İLÇE

120 KARAMAN BAŞYAYLA YUNUS YILDIZ İLÇE

121 ŞIRNAK CİZRE LOKMAN UÇKAN İLÇE

122 IĞDIR TUZLUCA ALİCAN ZORMAN İLÇE

123 YALOVA ALTINOVA EYÜP ATA İLÇE

124 OSMANİYE BAHÇE ÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU İLÇE

125 OSMANİYE DÜZİÇİ İSMET TOPAL İLÇE

126 OSMANİYE HASANBEYLİ MEHMET EROL MÜFTÜOĞLU İLÇE

127 OSMANİYE SUMBAS SİNAN KARATAY İLÇE

128 OSMANİYE TOPRAKKALE GÜNEY AKGÜL İLÇE

129 DÜZCE KAYNAŞLI BİROL ŞAHİN İLÇE

130 ADIYAMAN KAHTA AKINCILAR TAHSİN KORKUT BELDE

131 ADIYAMAN KAHTA BÖLÜKYAYLA GAFFARİ AKKUŞ BELDE

132 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN DİŞLİ TURAN SUSAN BELDE

133 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ DAVULGA SALİH GÜNDOĞAN BELDE

134 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE YAYLABAĞI AHMET YILDIRIM BELDE

135 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI AKHARIM MUZAFFER YÖNEL BELDE

136 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA AHMETPAŞA EYÜP YAKAN BELDE

137 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA KIRKA BEKİR UYKAN BELDE

138 AMASYA MERKEZ ZİYARET HASAN KABAKÇI BELDE

139 BİNGÖL MERKEZ ILICALAR EŞREF VAROL BELDE

140 BİNGÖL MERKEZ SANCAK ERDEM EVRAN BELDE

141 BİNGÖL SOLHAN ARAKONAK EMRAH TEZEL BELDE

142 BOLU MENGEN GÖKÇESU MUAMMER YILMAZ BELDE

143 BURDUR BUCAK KIZILKAYA İLKAY GÜNGÖR BELDE

144 BURDUR BUCAK KOCAALİLER HALİT DAĞLI BELDE

145 BURDUR GÖLHİSAR YUSUFCA HÜSEYİN ÖZARSLAN BELDE

146 ÇANAKKALE BİGA GÜMÜŞÇAY MEHMET DAL BELDE

147 ÇANAKKALE BİGA KARABİGA MÜLKÜ SEYFULLAH GÖKTEPELİ BELDE

148 ÇANAKKALE GELİBOLU KAVAKKÖY İBRAHİM BARTIN BELDE

149 ÇORUM MERKEZ DÜVENCİ ARİF AKSOY BELDE

150 EDİRNE İPSALA ESETÇE MEHMET GÜLER BELDE

151 EDİRNE İPSALA YENİKARPUZLU REŞAT AKBAŞ BELDE

152 EDİRNE KEŞAN YENİMUHACİR İSMAİL ŞEN BELDE

153 ELAZIĞ ARICAK ÜÇOCAK MEHMET SAİT BEZGİN BELDE

154 GİRESUN ESPİYE SOĞUKPINAR MUSTAFA KÜMBÜL BELDE

155 GİRESUN YAĞLIDERE ÜÇTEPE HACI GASIM AKILLI BELDE

156 GÜMÜŞHANE KELKİT GÜMÜŞGÖZE MEHMET ZEYREK BELDE

157 GÜMÜŞHANE KELKİT SÖĞÜTLÜ SELİM KOÇ BELDE

158 KÜTAHYA SİMAV DEMİRCİ (YEŞİLKENT) KEMAL BORAL BELDE

159 NEVŞEHİR MERKEZ GÖRE MEHMET FİDAN BELDE

160 NEVŞEHİR MERKEZ SULUSARAY KAZIM DUMAN BELDE

161 NEVŞEHİR ACIGÖL KARAPINAR AHMET DURAN BİLADA BELDE

162 NEVŞEHİR MERKEZ NAR SERKAN ODUNCU BELDE

163 NEVŞEHİR ACIGÖL TATLARIN ERCAN SELVİ BELDE

164 NEVŞEHİR ÜRGÜP ORTAHİSAR İSMAİL GENÇ BELDE

165 NİĞDE MERKEZ EDİKLİ AHMET MUSALLİ BELDE

166 NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BAYRAM UZUN BELDE

167 NİĞDE MERKEZ YILDIZTEPE (İNLİ) MUSTAFA ŞENOL BELDE

168 NİĞDE BOR ÇUKURKUYU AHMET HALİSDEMİR BELDE

169 RİZE MERKEZ KENDİRLİ ABDULKADİR ÖZ BELDE

170 RİZE MERKEZ MURADİYE MEHMET KAZDAL BELDE

171 RİZE ÇAYELİ BÜYÜKKÖY İSMAİL HAKKI KAHVECİ BELDE

172 RİZE ÇAYELİ MADENLİ MUSTAFA TÜYHLOĞLU BELDE

173 RİZE MERKEZ SALARHA (ÇAYKENT) HALİL İBRAHİM YAĞCI BELDE

REKLAM

174 TOKAT NİKSAR GÖKÇELİ ATANUR ACAR BELDE

175 UŞAK BANAZ KIZILCASÖĞÜT SERHAT İHSAN TUNCAY BELDE

176 UŞAK EŞME YELEĞEN TOLGA SÜLEYMAN UZUN BELDE

177 UŞAK SİVASLI PINARBAŞI KUTRET ŞAKAR BELDE

178 UŞAK SİVASLI SELÇİKLER İHSAN SENKOŞ BELDE

179 UŞAK SİVASLI TATAR RAMAZAN GÜN BELDE

180 YOZGAT SORGUN ÇİĞDEMLİ AHMET SUNGUR BELDE

181 YOZGAT SORGUN YENİYER OSMAN ÇETİNTAŞ BELDE

182 AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA VEYİS BAYSAL BELDE

183 AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA İSMAİL HAKKI GÜNEŞ BELDE

184 AKSARAY GÜLAĞAÇ GÜLPINAR NİZAMETTİN UĞUR BELDE

185 KARAMAN ERMENEK KAZANCI MUSTAFA KEKLİK BELDE

186 KARAMAN MERKEZ AKÇAŞEHİR SÜLEYMAN KELEŞ BELDE

187 KARAMAN MERKEZ SUDURAĞI ALİ KARABULUT BELDE

188 ŞIRNAK MERKEZ KUMÇATI RAMAZAN KUAS BELDE

189 ŞIRNAK SİLOPİ BAŞVERİMLİ ORHAN GÖZLEK BELDE

190 IĞDIR MERKEZ HALFELİ TERLAN KALMAZ BELDE

191 IĞDIR MERKEZ HOŞHABER FAİK TAYLAY BELDE

192 YALOVA ALTINOVA TAVŞANLI LOKMAN AKTAŞ BELDE

193 YALOVA ÇINARCIK ESENKÖY MEHMET TEMEL BELDE

194 OSMANİYE MERKEZ CEVDETİYE İBRAHİM GÖK BELDE

195 OSMANİYE DÜZİÇİ ATALAN SÜLEYMAN YILDIRIM BELDE

196 OSMANİYE DÜZİÇİ BÖCEKLİ KEMALETTİN GEÇİT BELDE

197 OSMANİYE DÜZİÇİ ELLEK KAMİL GÖKÇE BELDE

198 OSMANİYE DÜZİÇİ YARBAŞI NADİR DORUK BELDE

199 OSMANİYE SUMBAS MEHMETLİ SÜLEYMAN TOPBAŞ BELDE

200 OSMANİYE TOPRAKKALE TÜYSÜZ VELİ FİDAN BELDE

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