Türkiye mazluma el vermeye devam edecek

TSK'nın Zeytin Dalı Harekâtı sayesinde hayatın normale döndüğü Afrin'de teröristlerin attığı roketle yaralanan iki askerimizin hastanede el ele tutuşup birbirlerinin acılarını dindirmeye çalıştığı fotoğraf tüm Türkiye'nin gözlerini doldurmuştu. O askerlerden Ali Uysal, 6 ay süren tedavisinin ardından tekrar Suriye'ye görevinin başına döndü, Olcay Özşam'ın ise GATA'da tedavisi hâlâ sürüyor.Cepheden SABAH'a hislerini anlatan Ali Uysal, "Söylenecek her şey Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de söylendi. Can verildi, kan verildi. Kanımızı verdiğimiz topraklarda insanların huzurlu ve güvenle yaşadığını görmek bize gurur veriyor. 6 aylık hastane sürecimin ardından tekrar Suriye'deyim. Görevimin başındayım. Tarih bizi asla yağmacı, işgalci olarak yazmayacak. Bizler her zaman mazluma el kol bacak olmaya devam edeceğiz. Buradaki insanların bizi görünce yaşadığı mutluluğu, tebessümü anlatmam mümkün değil. Gözlerinde minnetle bakıyorlar" diye konuştu.'Kalbimdeki Kızılelma ateşi hiç sönmeyecek' diyen Uysal, "Yine Suriye'deyim. Asla pişman değilim. Bu benim tercihim, benim mesleğim. Bu bayrağı, bu armayı yeni nesillere örnek olmak için taktık yüreğimize. Şimdi yine aynı şeyleri yaşayacaksın deseler yaşarım. Hiç pişman olmadım, olmayacağım. Zeytin Dalı Harekâtı boyunca hayatımda göremeyeceğim olayları, duyguları paylaşmayı, savaşmayı ve daha birçok duyguyu yaşadım, gördüm. Hiç unutamayacağım olaylara şahit oldum. Bu şerefi ve duyguları bana yaşatan aziz Türk milletine ve kahraman silah arkadaşlarıma minnettarım. Bu vatan bölünmez bir bütündür" dedi. Uysal, yaralıyken hastanede birbirlerine destek olmak için Olcay'la elele tutuştukları anı hiç unutamadığını da söyleyerek "Olcay'ın elini tutup yanında olduğumu bilmesini istedim.Yüzündeki acıyı görünce ona destek olmak istedim. Acısını paylaşıp hafifletmek istedim" dedi.İstanbul GATA'da tedavisi devam eden ve geçen salı günü bir ameliyat daha olan Olcay Özşam ise, 1 ay boyunca yürüyemeyecek. Tedavisi bir süre daha devam edecek olan Özşam, "O günler zor günlerdi. Bizim için, devletimiz için... Ama Allah'ın izniyle zaferle ayrıldık. Arkadaşım Ali göreve devam ediyor. Ben hastanede tedavi görüyorum. Tekrar sağlığıma kavuştuğum takdirde, verilecek görevler için kanımızın son damlasına kadar savaşacağımı belirtmek isterim. Harekât esnasında şehit olan tüm silah arkadaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.Hatay'da yaşayan ve Suriye sınırındaki askerlerle yakından ilgilenmesinden dolayı "Yörük Teyze" lakabıyla anılmaya başlayan Döndü Deveci, Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yılı anısına kurban kesti. Deveci, "Geçen yıl bu zamanlarda sınıra gelen askerlerimizin yanına gittiğimi hatırladım. Bugün sabah kalktığımda duygulandım, ağladım" dedi. Deveci, askerler için her gün dua ettiğini belirterek, kestiği kurbanın etlerini de Akbez Jandarma Karakolu'na teslim edeceğini söyledi.