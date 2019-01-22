Hayat seninle güzel yol arkadaşım

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanErdoğan 2019'u "Yaşlılar Yılı" ilan etmişti. Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından 3 yıl önce Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan 'Tazelenme Üniversitesi' yaşları 60 ila 90 arasında değişen 3 bin 90 öğrenciye ışık oldu. Okulun 2019 "Yaşlılar Yılı" na yakışan projesi "Yol Arkadaşım" çok sevildi. Projeyi SABAH'a anlatan Tufan, "Gerontoloji 1. sınıf genç öğrencilerinden 40 gönüllü seçtik. Onları, Tazelenme Üniversitesi öğrencileriyle eşleştirdik" dedi. İşte 'Yol Arkadaşım' projesine katılanların anlattıkları;Yol arkadaşım Ali Parçaoğlu. Bisiklet tutkumuz bizi bir araya getirdi. Domates, pırasa ekiyoruz. Ali amca kanseri yenmiş. Bana 'Hayat mutlu olmak ve eğlenme yeri' diyor.2 çocuğum, 2 torunum var. Nuriye de evladım. Daha balığa çıkacağız.Emel hanım emekli bankacı. Resim öğretmenliği yapmış. Eserlerini görünce çok heyecanlandım. Benden teknolojik konularda yardım istiyor. O da bana resim yapmayı öğretiyor.Bir oğlum var. Şimdi bir de Feridem var. Gençleştiğimi hissediyorum.Neslihan Gürgün Şen. TRT'de seslendirme yönetmeni olarak çalışmış. Sayesinde diksiyonum düzeldi. Çocukken Şirinler'i çok izlerdim. Şirine'nin seslendirmesini yapıyormuş. Yani o benim çocukluk kahramanım.Şule harika bir arkadaş.