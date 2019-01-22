Yılmaz Özdil'den sonra 2. skandal Gezen'den

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Atatürk sömürüsüyle başlayan skandalda ikinci perde yaşanıyor.

Müjdat Gezen, Metin Akpınar'ın Halk TV'de söylediği skandal sözler nedeniyle yargılandıkları davaya dair alelacele kitap yazdı. Cumhurbaşkanlığına hakaret dava sürecini anlatan, 15 günde hazırlanan kitap "Haddini Bil" ismiyle basıldı.

Müjdat Gezen'in Halk TV izleyicilerine yönelik kitap istismarı sosyal medyada alay konusu oldu

Metin Akpınar, daha önce canlı yayında darbe çığırtkanlığı yapm��ış, Halk TV'de Uğur Dündar moderatörlüğünde yayınlanan Halk Arenası programına konuk olan Metin Akpınar skandal sözler sarf etmişi. Akpınar "ayaklarından asarlar" gibi cümlelerle üstü örtülü tehditte bulunmuştu.