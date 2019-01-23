Örgüt, soruları deneme kitapçığıyla verdi

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Ankesörlü telefon soruşturmasında itirafçı olan Deniz Harp Okulu öğrencisi M.T., askeri lise sınavlarına örgüt imamının verdiği deneme sorularıyla çalıştığını ve bu deneme kitapçığı ile sınavda çıkan soruların yüzde 80 aynı olduğunu söyledi. M.T., "Ben, B.Ş ve H.İ isimli askeri lise öğrencilerinin de sınava bu şekilde hazırlanarak kazandıklarını öğrendim" dedi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından yürütülen ankesörlü telefon soruşturmasında itirafçı olan kapatılan askeri okul öğrencisi M.T., örgütteki kod adının 'Fatih' olduğunu söyleyerek "Ümraniye'de bir evde Deniz Harp Okulu'na girebilmek için çalışırdık. Deniz Lisesi'ni kazanmadan önce asker olmamı örgütteki A.A. isimli abi söylemişti. İlk sıraya Deniz Lisesi'ni yaz dediler. Bu şahıslar bana deneme kitabı getirerek bunları çöz dediler" dedi.2011'de örgütle ilişkisini kesmek istediği için Deniz Lisesi'nde baskı gördüğünü aktaran M.T., kendisine baskı yapan komutanların çoğunun darbe girişimine katıldıkları nedeniyle tutuklandığını söyledi. M.T., "Ailemin ikamet ettiği adrese Musab isminde bir örgüt üyesi geldi. Neden evlere gelmediğimi sordu. Cevap vermedim. Bu yüzden Deniz Harp Okulu'nda bazı rütbeliler bana baskı uygulamaya başladı" dedi.