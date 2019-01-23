Üniversiteliye nargile tuzağı

Üniversitelilere yönelik anket çalışmasının sonuçları, tütün salgınının endişe verici düzeyde olduğunu ve nargile kafelerin gençleri tütün bağımlısı haline getirdiğini ortaya koydu.

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Recep Erol Sezer, Özlem Tanrıöver, Mehtap Kaçar ile Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Güliz Dirimen Arıkan tarafından yapılan araştırma kapsamında, Yeditepe Üniversitesi'nin tıp, eczacılık, diş ve sağlık bilimleri fakültelerinde öğrenim gören 345 4. sınıf öğrencisine tütün kullanımına dair sorular soruldu. Yanıtlara göre tütün ürününü bir kez deneyen erkek öğrencilerin yüzde 74'ü bağımlı olmuş. Kız öğrencilerde bu oran yüzde 45. Öğrencilerin yüzde 67.9'u ara sıra, yüzde 28.6'sı ise hemen hemen her gün nargile kafeye gittiğini söylerken, nargile kafeye her gün gidenlerde tütün kullanım oranı ise yüzde 51 olarak tespit edildi.

KAFELER ÜNİVERSİTE ÇEVRESİNDE

Araştırmada ortaya çıkan veriler üzerinden şu uyarılar paylaşıldı: "Bu çalışmanın bulgularına göre nargile, ilk denemelere sigara kadar aracılık etmektedir. Bu ürünleri bir kez denemiş olanlar, ilk denemeyi hangi ürünle yapmış olurlarsa olsunlar aynı düzeyde kullanıcıya dönüşmekte ve sonunda sigara kullanıcısı olmaktadırlar. Kafeler, yarattıkları kafe kültürüyle bu salgının önemli bir bileşeni gibi görünmektedir. Tütün kontrolü çalışmalarında üniversiteler ve çevrelerindeki kafelerle ilgili iyileştirmeler ivedilikle sağlanmalıdır."

YÜZDE 84 SİGARAYI DENİYOR

Uzmanlar, ortaya çıkan sayısal veriler üzerinden üniversiteli gençlerin içinde bulunduğu durum hakkında şu görüşleri dile getirdi: "İlk denemesini sigara ile yapmış olan öğrencilerin yüzde 78'inin daha sonra nargileyi de denemiş olması, benzer biçimde ilk denemesini nargileyle yapmış öğrencilerin de yüzde 84'ünün daha sonra sigarayı da denemiş olması, bir kez denemiş olmanın başlamadaki önemini düşündürüyor. Çalışmamızın bulguları, kullanıcıya dönüşmüş öğrenciler için kullanılan ana ürünün de sigaraya dönüştüğünü düşündürmektedir. Şöyle ki; hangi ürünle ilk denemelerini yapmış olurlarsa olsunlar, her gün kullananlar düzeyine ulaşmış 100 öğrencinin tamamı sigara kullanmakta olup, bunların yarısı sadece sigara içmektedir. Çalışmamızın kafelerde duman altı olmanın endişe vericiliği konusundaki bulgusu kafeye gidenlerin yaklaşık yüzde 60'ının tütün dumanının zararlı etkisini kanıksadığını veya ona aldırmadığını düşündürmektedir. Öğrencilerin duman altı olmayı kanıksamaları, nargile algıları ve kafeler ile ilgili gözlenebilir bazı özellikler üniversite gençlerini hedef alan ve tütün salgınını destekleyici yeni bir nargile işi ve kültürünün oluşturulduğunu düşündürmektedir." (Milliyet)



