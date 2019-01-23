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Vatandaşa ‘it’ diyen ’li ’e büyük tepki

'li Parti Meclisi Üyesi , hem arabasını sokaktaki bir dükkanın park yerine izinsiz koydu, hem de kavga çıkarttı

Giriş Tarihi: 23.1.2019
Vatandaşa ‘it’ diyen CHP’li Erdal Aksünger’e büyük tepki

CHP'nin skandalları bitmek bilmiyor. CHP'li Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger, hem arabasını sokaktaki bir dükkanın park yerine izinsiz koydu, hem de kavga çıkarttı. O anları bir vatandaş cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde sokakta bulunan dükkan sahipleri duruma itiraz ediyor. CHP'li Aksünger'in bunun üzerine vatandaşlara "it" diye küfür ettiği ve daha sonra da aracını vatandaşların üzerine sürdüğü iddia edildi.
Aksünger'in bu skandal tavrına tepki gösteren vatandaşlar toplanınca Aksünger de araçtan inip "Ben Milletvekiliyim bana dokunamazsınız"dedi. Kendisine küfür edilen vatandaş ise, "Sana yetkiyi ben verdim. Sen beni nasıl ezmeye çalışırsın. Bana 'it' diyemezsin" şeklinde tepki gösterdi.

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Vatandaşa ‘it’ diyen CHP’li Erdal Aksünger’e büyük tepki
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