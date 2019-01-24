Başkan Erdoğan yerli ve milli harita programlarını inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan HGM Atlas ve HGM Küre uygulamalarının tanıtılması töreninde konuştu.

"MÜNBİÇ'İ AFRİN'İ GÖSTERİYOR OLMASI HEYECANIMIZI ARTIRIYOR"

'Atlas' ve 'Küre' uygulamalarının Türkiye'nin en ince noktalarına varıncaya kadar gözlemleme imkanı sunduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatta hatta köyüme, ilçeme kadar her şeyi gösteriyor. Yeni yapılmakta olan Artvin-Rize Havalimanı'nı seyrediyoruz. Anadolu Kavağı, Rumeli Kavağı buralardaki üçüncü köprüyle birlikte en güzel şekliyle gayet net bir şekilde bunları görme mutluluğuna, bahtiyarlığına erişmiş vaziyetteyiz. Tabii bu koordinatlarıyla çok daha farklı bir yere, Münbiç'te, Afrin'de bütün bunların gayet net bir şekilde gösteriliyor olması bizim heyecanımızı daha da artırıyor." diye konuştu.

"BİZLER İÇİN İFTİHAR VESİLESİ"

Erdoğan, "Bir taraftan Google, bir taraftan Yandex. Fakat bizim çok daha ileri gitmemiz gerekiyordu. Şimdi HGM'nin Milli Savunma Bakanlığı çatısı altında güçlü bir şekilde ortaya çıkmış olması bizler için bir iftihar vesilesidir. Her türlü takdirin üzerindedir. Her ne kadar bugün resmen hizmete açıyor olsak da bu uygulamaların gerisinde Türkiye'nin geçmişten bugüne tüm birikiminin yattığını biliyoruz."ifadelerini kullandı.

"BİR TARAFTAN NİYE BU KADAR GECİKTİK DİYE HAYIFLANIYORUZ"

Harita Genel Müdürlüğü'nün ve diğer kurumların hafızalarının bu projenin temel altyapısını oluşturduğunu belirten Erdoğan, "Bugün burada bardağa boş tarafından baktığımızda niye bu kadar geciktik diye hayıflanıyoruz. Bardağın dolu tarafından baktığımızda ise 'Biz de milli harita uygulamamıza kavuştuk.' diyoruz. Böylesine karışık duygular içindeyiz.

Yaklaşık yarım asırdır bilgi toplumundan 21. asrın başından beri de dijital dünyadan söz ediyoruz. Bilginin ve teknolojinin nasıl bir güç olduğunu küresel şirketlerin piyasa değerleri bize en çarpıcı şekilde bunu anlatıyor.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİ HİZMET ALANINDAKİLER

Geçtiğimiz yıla baktığımızda dünyanın en değerli 5 şirketinin tamamının ilk 10 şirketin 7'sinin dijital teknoloji veya bu altyapıya dayalı olarak çalışan hizmet şirketleri olduğunu görüyoruz. Ülkemizin geçmişte çok uzunca bir süre bu gelişmelere adeta seyirci kalması hatta devri geçmiş teknolojilerin çöplüğüne dönüşmesi gerçekten üzüntü vericidir.

Başbakanlığım dönemimde, himayem altına aldığım projelerini yakından takip ettiğim toplantılarına düzenli olarak katıldığım alanlardan biri de bilim ve teknolojidir. Özellikle de savunma sanayidir. Göreve geldiğimiz de savunma sanayinde yüzde 20 gibi bir ihtiyacı karşılarken şu anda yüzde 65 seviyesine çıkmış durumdayız. Yeterli değil bunu daha da yukarılara çıkaracağız." şeklinde konuştu.