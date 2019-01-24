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Eski Zaman yazarı terörden yargılanacak

DAMLA KAYA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019
Eski Zaman yazarı terörden yargılanacak
Zaman ve Yeni Hayat gazetelerinde ekonomi ve spor yazıları yazan Nurullah Öztürk hakkında FETÖ iddianamesi düzenlendi. İddianamede, şüpheli Nurullah Öztürk'ün Fuat Avni hesabının Twitter'daki paylaşımlarındaki içeriklere benzer tweetler attığı yer aldı. Öztürk'ün Zaman'daki köşesinde de FETÖ lehine yazılar yazdığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılması talep edildi.
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Eski Zaman yazarı terörden yargılanacak
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