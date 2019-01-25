Zühtü Arslan kimdir? Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan kimdir ve nereli?

Anayasa Mahkemesi başkanı Zühtü Arslan oldu! Vatandaşlar ilgiyle AYM başkanı Zühtü Arslan kimdir ve nereli? sorusunun cevabını araştırıyor. Özel olarak hazırladığımız bu içeriğimizde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan hakkında detaylı bilgileri ve ayrıntıları bulabilirsiniz.

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI ZÜHTÜ ARSLAN KİMDİR VE NERELİ?

1964 yılında doğan Prof. Dr. Zühtü Arslan, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ve doktorasını 1991 ve 1996 yıllarında İngiltere'de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 2002 yılında Doçent, 2007 yılında da Profesör olan Arslan, Polis Akademisi Başkanı olarak görev yaptı.

İnsan hakları, anayasa hukuku, hukuk-siyaset ilişkisi ve siyaset felsefesi gibi alanlarda çeşitli ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri yayımlanan Arslan'ın ayrıca Anayasa Teorisi başlıklı bir kitabı bulunuyor.

TBMM tarafından yürütülen Parlamento Tarihi projesinde "1957-1960 döneminden" sorumlu yazar olarak görev yapan Arslan, TESEV tarafından yürütülen "Türkiye'de Güvenlik Sektörü Almanak / 2005" projesinde "Hükümet" bölümünün yazımından sorumlu yazar olarak da yer aldı.