Afganistan’da FETÖ okullarına baskın

Afganistan'da
güvenlik güçleri Fetullahçı
Terör Örgütüne (FETÖ) ait
Mezar-ı Şerif'te erkek ve
kız ile Herat kız liselerine
baskın düzenledi. FETÖ
mensuplarının kışkırttığı
öğrencilerin engellemeye
çalışmasına rağmen,
güvenlik güçlerinin mahkeme
kararıyla düzenlediği
operasyonun ardından
okulların devir işlemleri
başlatıldı. Afgan yetkililer,
söz konusu 3 okulun
yönetiminin en kısa zamanda
Türkiye Maarif Vakfı'na
(TMV) devredileceğini
açıkladı. Bu okullara ilaveten
Afganistan'ın başkenti
Kabil ile Herat, Mezar-ı
Şerif, Kandahar, Nangarhar
ve Cüzcan vilayetlerinde
bulunan FETÖ'ye ait 12
okuldan 6'sı TMV'ye devredilecek.