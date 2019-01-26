Afganistan’da FETÖ okullarına baskın

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Afganistan'dagüvenlik güçleri FetullahçıTerör Örgütüne (FETÖ) aitMezar-ı Şerif'te erkek vekız ile Herat kız liselerinebaskın düzenledi. FETÖmensuplarının kışkırttığıöğrencilerin engellemeyeçalışmasına rağmen,güvenlik güçlerinin mahkemekararıyla düzenlediğioperasyonun ardındanokulların devir işlemleribaşlatıldı. Afgan yetkililer,söz konusu 3 okulunyönetiminin en kısa zamandaTürkiye Maarif Vakfı'na(TMV) devredileceğiniaçıkladı. Bu okullara ilavetenAfganistan'ın başkentiKabil ile Herat, Mezar-ıŞerif, Kandahar, Nangarharve Cüzcan vilayetlerindebulunan FETÖ'ye ait 12okuldan 6'sı TMV'ye devredilecek.