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’da okullarına baskın

Giriş Tarihi: 26.1.2019
Afganistan’da FETÖ okullarına baskın
Afganistan'da güvenlik güçleri Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ait Mezar-ı Şerif'te erkek ve kız ile Herat kız liselerine baskın düzenledi. FETÖ mensuplarının kışkırttığı öğrencilerin engellemeye çalışmasına rağmen, güvenlik güçlerinin mahkeme kararıyla düzenlediği operasyonun ardından okulların devir işlemleri başlatıldı. Afgan yetkililer, söz konusu 3 okulun yönetiminin en kısa zamanda Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devredileceğini açıkladı. Bu okullara ilaveten Afganistan'ın başkenti Kabil ile Herat, Mezar-ı Şerif, Kandahar, Nangarhar ve Cüzcan vilayetlerinde bulunan FETÖ'ye ait 12 okuldan 6'sı TMV'ye devredilecek.
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Afganistan’da FETÖ okullarına baskın
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