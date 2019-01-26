En büyük mirası halkın sevgisi

BUGÜN NELER OLDU

Pankreas kanseri tedavisi gördüğü özel hastanede geçen çarşamba günü 74 yaşında hayata veda eden Ayşen Gruda'yı son yolculuğuna uğurlamak için sevenleri dün İstanbul Zincirlikuyu Camisi'nde bir araya geldi. Hababam Sınıfı, Gülen Gözler, Aile Şerefi, Çöpçüler Kralı, Tosun Paşa, Davaro gibi çok sayıda filmde rol alan Gruda'nın tabutu Türk bayrağına sarıldı.TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törende Ayşen Gruda'nın kızı Elvan, torunu Emre ile sanatçının eski eşi Yılmaz Gruda taziyeleri kabul etti. Ali Sunal, Erol Evgin, Nevra Serezli, Hazal Kaya, Öner Erkan, Demet Evgar, Tuncay Akça, Demet Akbağ, Aydemir Akbaş, Işıl Yücesoy, Suzan Kardeş gibi isimler de camide hazır bulundu. Torunu Emre Gruda tabutun üzerine kapanıp "Anneannem bize en güzel mirasını, halkın sevgisini bıraktı" diyerek gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından Gruda'nın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.Yıldırım "Böyle insanlar kolay yetişmiyor. Ülkemiz ve sanat camiamız için büyük bir kayıp" derken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sinemayı bize sevdiren en büyük değerlerimizi kaybediyoruz. Bizler için çok büyük kayıp" dedi.Ayşen Gruda'nın eski eşi, oyuncu Yılmaz Gruda cenazeye gelmeyen ünlü isimlere sitem ederek, "Burada olmaları lazımdı ama yoklar. Ben kendi adıma ve onlar adına utanıyorum. Onlara çok kırgınım."Bir filme başlayacağım zaman senaryoda ilk rol yazdığım insan Ayşen'di. Ayşen, yeri doldurulamayacaklardan biri.Onu çok özleyeceğiz. Sırası gelen gidiyor. Onların hepsi kalbimizde.3 yıl müzikallerde oynadık. Dik duruşlu, lafını esirgemeyen zeki bir sanatçıydı. Yokluğu doldurulamaz.Çok büyük bir değerdi. Sevdiklerimizi bir bir kaybediyoruz.64'ten bu yana dostluğumuz var. Beni en çok mutlu eden olaylardan biri Ayşen Gruda'nın seyircileriyle birlikte geldik. Ayşen Gruda'yı seyircisiyle birlikte uğurlamak beni çok mutlu etti.