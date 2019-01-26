Kemal Vural kimdir? Gaziantep’in İslahiye Belediye Başkan Adayı Kemal Vural mı oldu?

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 1969 yılında doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini İslahiye'de tamamladı.Adana Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünü 1989 yılında kazandı. 1993 yılında Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. 1995 yılında kısa dönem olarak vatani görevini yerine getirdi.İslahiye'de Zirai ilaç ve tarım ürünleri bayii olarak ticaret hayatına 1997 yılında atıldı. Kendi arazilerinde çiftçilik yaparak bir yandan da bölge tarımının gelişmesinde katkı sağlayarak yeni tarım aletlerinin bölgeye kazandırılmasında öncülük etti.2009 yılında İslahiye Ticaret Odası Başkanlığına seçildi. İslahiye Ticaret Odası Başkanlığı döneminde kirada olan İslahiye Ticaret Odasına yeni hizmet binası kazandırarak üyelerin ve halkın hizmetine sundu.İslahiye Organize Sanayi Bölgesinnin kurulmasında bölgede yapılacak olan beş sulama göleti projesinde aktif olarak rol aldı.2013 yılında İslahiye Ticaret Odası Başkanlığına ikinci defa seçildi. İslahiye Ticaret Odası Başkanlığı devam ederken 30.11.2013 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisinden İslahiye Belediye Başkan adayı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde İslahiye Belediye Başkanlığına seçildi.