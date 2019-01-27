CHP'li Başkan Tunç Soyer'in HDP sevdası!

31 Mart seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak göstermek istediği Soyer, Sur'da terör örgütüne yardım ettiği şüphesiyle görevde alınan ve yerine devlet tarafından atanan kayyum hakkında skandal sözler sarf etti.



"SUR'A KAYYUM DARBEDİR, HDP'NİN YANINDAYIM"



Soyer, "Sur'a kayyum darbedir, HDP'nin yanındayım" sözlerini ifade etmişti. Tunç Soyer'in adaylığıyla ilgili bomba bir iddia da ortaya atıldı. HDP'nin isteği üzerine Soyer'in İzmir adayı yapıldığı öne sürülürken CHP'nin Atatürkçü tabanında büyük tepkiler gelmesi bekleniyor. İşte o skandal sözler....

CHP'nin İzmir belediye başkan adayı Tunç Soyer'den skandal açıklamalar!