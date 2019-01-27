Son dakika haberi: CHP'de istifa depremi! Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanlığından....

Son dakika haberi... CHP'de yerel seçim konusunda devam eden aday krizlerinin ardı arkası kesilmiyor. Gelen son dakika bilgiye göre Canan Kaftancıoğlu, CHP PM'de belli olan CHP İstanbul İlçe Belediye Başkan adaylarına tepki göstermek için CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa etti.
Giriş Tarihi: 27.1.2019 22:42Güncelleme Tarihi: 27.1.2019 22:43
CHP'de yerel seçim konusunda devam eden aday krizlerinin ardı arkası kesilmiyor. CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yerel seçimde aday gösterilen isimlere ve CHP Genel Merkezi'ne tepki göstererel istifa ettiğini duyurdu.