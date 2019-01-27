Son dakika haberi: CHP'de istifa depremi! Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanlığından....

CHP'de yerel seçim konusunda devam eden aday krizlerinin ardı arkası kesilmiyor. CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yerel seçimde aday gösterilen isimlere ve CHP Genel Merkezi'ne tepki göstererel istifa ettiğini duyurdu.

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