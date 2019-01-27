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Son dakika haberi: 'de istifa depremi! İl Başkanlığından....

Son dakika haberi... 'de konusunda devam eden aday krizlerinin ardı arkası kesilmiyor. Gelen son dakika bilgiye göre , CHP PM'de belli olan CHP İlçe Belediye Başkan adaylarına tepki göstermek için CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa etti.

Giriş Tarihi: 27.1.2019 22:42 Güncelleme Tarihi: 27.1.2019 22:43
Son dakika haberi: CHP'de istifa depremi! Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanlığından....

CHP'de yerel seçim konusunda devam eden aday krizlerinin ardı arkası kesilmiyor. CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yerel seçimde aday gösterilen isimlere ve CHP Genel Merkezi'ne tepki göstererel istifa ettiğini duyurdu.

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Son dakika haberi: CHP'de istifa depremi! Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanlığından....
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