CHP Bakırköy Belediye Başkan adayı Bülent Kerimoğlu kimdir? Bülent Kerimoğlu nereli?

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla gerçekleşen Parti Meclisi toplantısı sonrası CHP'nin Bakırköy belediye başkan adayı da belli oldu! CHP'nin Bakırköy belediye başkan adayı Bülent Kerimoğlu oldu! Peki Bülent Kerimoğlu kimdir ve nereli? Bülent Kerimoğlu daha önce CHP'nin Esenyurt Belediye Başkan adayı olmuş, kazanamamıştı.

CHP Bakırköy Belediye Başkan adayı Bülent Kerimoğlu kimdir ve nereli?

Hali hazırda Bakırköy Belediye Başkanı görevinde bulunan Doktor Bülent Kerimoğlu 1970 yılında Ardahan'da dünyaya geldi. Aslen Ardahanlı olan Bülent Kerimoğlu ilk, orta ve liste öğrenimini Ankara'da tamamladı ve 1991 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden "doktor" olarak mezun oldu.

1992 – 1997 yılları arasında İstanbul Yedikule Göğüs Cerrahisi ve Koşuyolu Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi'nde ihtisas yaptı. Asistanlık döneminde General Medical Council (UK)'ın deniz aşırı ülkelere verdiği bursu kazanarak, 16 ay İngiltere Leeds Klingbeck Hospital Pediatric Kalp Göğüs Cerrahisi Merkezi'nde "research fellow" olarak çalıştı.

1999 yılında Diyarbakır'da askerlik görevini tamamladı.

10 yılı aşkın bir süre İstanbul'un değişik hastanelerinde uzman hekim olarak görev yaptı. Op. Dr. Bülent Kerimoğlu; 1992 – 1997 yılları arasında Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'nde ikamet etti ve bu dönemde Bakırköy'de özel bir hastanede görev yaptı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Hasta Haklarını Koruma Derneği, Türk Tabipleri Birliği ve Lozan Mübadilleri Vakfı üyesidir.

2010 – 2011 Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Sekreterliği yaptı. 2011 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 3. Bölge Milletvekili Adayı oldu.

Op. Dr. Bülent Kerimoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.