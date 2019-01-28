CHP Beykoz Belediye Başkan Adayı Coşkun Tosun oldu! Coşkun Tosun kimdir?

CHP'nin İstanbul ilçeleri konusunda belediye başkan adayları belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi, Beykoz için Coşkun Tosun'u aday gösterdi. Peki, CHP Beykoz Belediye Başkan Adayı Coşkun Tosun kimdir ve nerelidir? İşte detaylar...

CHP BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI COŞKUN TOSUN KİMDİR?

1959 yılında Rize'de dünyaya geldi. 40 yıldır Beykoz da yaşayan Coşkun Tosun, Çiğdem Mahallesinde ikamet ediyor.

Evli ve iki çocuk babası. İki yıllık meslek yüksek okulu sevk ve idari bölümü mezunu. Dört yıllık iktisat bölümü mezunu. ODTU sistem bilimleri araştırma enstitüsü sertifikası ve belediyecilik konusunda çeşitli sertifikalar sahip.

Tosun, 31 Mart'ta CHP'nin Beykoz Belediye başkan adayı oldu.