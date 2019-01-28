CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu oldu! Emel Bilenoğlu kimdir?

CHP'nin İstanbul ilçeleri konusunda belediye başkan adayları belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi, Eyüpsultan için Emel Bilenoğlu'nu aday gösterdi. Peki, CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu kimdir ve nerelidir? İşte detaylar...

CHP EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI EMEL BİLENOĞLU KİMDİR?

25 yıl özel sektörde farklı şirketlerde profesyonel olarak çalışan Emel Bilenoğlu, 10 sene kendi tasarım ofisini yönetti.

Evli ve 2 çocuk annesidir.

Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunu bir tasarımcı olan Emel Bilenoğlu Eyüp'e, kadim tarihine ve barındırdığı eserlere bakışının bu nedenle daha farklı olduğunu belirterek, "Eyüp, hem inanç tarihimizin, hem de Cumhuriyet tarihimizin bir çok sanatçısının yetiştiği bir kültür ve sanat merkezidir. 1950'lerden itibaren Haliç ve çevresinin yaygın üretim ve istihdam alanı olarak, Disk, Türk-İş gibi önemli emek örgütlerine Eyüp'ten büyük katılımlar gerçekleşmiştir" diye ekliyor.