CHP İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Seyfettin Yıldırım kimdir? Seyfettin Yıldırım nereli?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi toplantısı sonrası CHP'nin İstanbul belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP'nin Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Seyfettin Yıldırım oldu. Peki Seyfettin Yıldırım kimdir ve nereli?

CHP İSTANBUL ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI SEYFETTİN YILDIRIM KİMDİR?

1959 Ordu Mesudiye doğumlu olan Seyfettin Yıldırım ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlamış 1981 yılında Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur.

Aynı üniversitenin İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup tez çalışmaları yapmaktadır.

1980 ile 1987 yılları arasında Gümrük Tekel bakanlığında memur olarak görev yapmıştır. 1987 yılından itibaren sırayla Üsküdar ve Pendik ilçelerinden sonra halen Çekmeköy ilçesinde kendi kurduğu şirketinde yöneticilik yapmaktadır.

1989 ile 1994 yılları arasında Üsküdar ilçesinde Anavatan Partisinden belediye meclis üyeliği yapmıştır. Halen Cumhuriyet Halk Partisi Çekmeköy ilçesi üyesidir. Ayrıca çeşitli vakıf, sosyal ve spor kulüplerinde aktif faaliyette bulunmaktadır.

1999 Yılından itibaren Çekmeköy'de ikamet eden Yıldırım evli ve 3 çocuk babasıdır.