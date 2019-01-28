Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > CHP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Kemal Deniz Bozkurt kimdir? Kemal Deniz Bozkurt nereli?

İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı kimdir? Kemal Deniz Bozkurt nereli?

genel başkanı 'nun da katılımıyla gerçekleşen Parti Meclisi toplantısı sonrası CHP'nin İstanbul belediye başkan adayları belli oldu! CHP'nin Esenyurt belediye başkan adayı oldu, peki Kemal Deniz Bozkurt kimdir ve nereli?

Giriş Tarihi: 28.1.2019 10:59
CHP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Kemal Deniz Bozkurt kimdir? Kemal Deniz Bozkurt nereli?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi toplantısı sonrası CHP'nin İstanbul belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP'nin Esenyurt Belediye Başkan Adayı Kemal Deniz Bozkurt oldu. Peki Kemal Deniz Bozkurt kimdir ve nereli?

CHP İSTANBUL ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KEMAL DENİZ BOZKURT KİMDİR?

1965 yılında Ardahan'da doğdu. 15 yıl uluslararası şirketlerde Yatırım Planlama Müdürlüğü yaptı.1985 yılından itibaren aktif siyasete girdi.

2009-2014 yılları arası Esenyurt İlçe Başkanı görevini yaptı

. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi 25. Dönem milletvekili adayı oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Kemal Deniz Bozkurt kimdir? Kemal Deniz Bozkurt nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN