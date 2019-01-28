CHP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Kemal Deniz Bozkurt kimdir? Kemal Deniz Bozkurt nereli?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi toplantısı sonrası CHP'nin İstanbul belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP'nin Esenyurt Belediye Başkan Adayı Kemal Deniz Bozkurt oldu. Peki Kemal Deniz Bozkurt kimdir ve nereli?
1965 yılında Ardahan'da doğdu. 15 yıl uluslararası şirketlerde Yatırım Planlama Müdürlüğü yaptı.1985 yılından itibaren aktif siyasete girdi.
2009-2014 yılları arası Esenyurt İlçe Başkanı görevini yaptı
. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi 25. Dönem milletvekili adayı oldu.