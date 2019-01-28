CHP İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı kimdir? Şerdil Dara Odabaşı nereli?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi toplantısı sonrası CHP'nin İstanbul belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı oldu. Peki Şerdil Dara Odabaşı kimdir ve nereli?

ŞERDİL DARA ODABAŞI KİMDİR?

Şerdil Dara Odabaşı 12 Kasım 1973'de Şanlıurfa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksek öğrenimine başladı. 26 yıldır Kadıköy'de yaşayan, Fenerbahçe Kongre üyeliği de bulunan Şerdil Dara Odabaşı, 1999 yılında kurduğu kendi hukuk bürosunda serbest avukat olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı'nın Lice'deki PKK eylemlerini destekleyen tweetler attığı görüldü.