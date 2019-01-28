CHP'den İzmir'e Kandil sevdalısı aday! Kim bu Tunç Soyer?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Aziz Kocaoğlu'nun yeniden aday adaylığı sonrasında krize dönüşen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için belirsizlik son buldu. Kocaoğlu'nun karşı çıkmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı'nı hem MYK'ya hem de Parti Meclisi'ne kabul ettirdi.

HENDEK VE HDP DESTEĞİ

31 Mart seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak göstermek istediği Soyer, Sur'da terör örgütüne yardım ettiği şüphesiyle görevde alınan ve yerine devlet tarafından atanan kayyum hakkında skandal sözler sarf etti.

"SUR'A KAYYUM DARBEDİR, HDP'NİN YANINDAYIM" DEDİ

Soyer, "Sur'a bizi almıyorlar, birşey yapamamak bizi kahrediyor." (Çukur Eylemleri'ndeki PKK'lılara destek). Sur'a kayyum darbedir, HDP'nin yanındayım" sözlerini ifade etmişti. Tunç Soyer'in adaylığıyla ilgili bomba bir iddia da ortaya atıldı. HDP'nin isteği üzerine Soyer'in İzmir adayı yapıldığı öne sürülürken CHP'nin Atatürkçü tabanında büyük tepkiler geldi.

"BU İSMİN ADAYLIĞI İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİYE SAVAŞ AÇMAK"

CHP'de İzmir adayı olarak Merkez Yönetim Kuruluna sunulan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ismi onaylandı. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerde İzmir adayını ve gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Pazarcı: "CHP'nin tanıttığı Tunç Soyer ismi neden önemli? CHP, Tunç Soyer'i aday göstererek adeta insan haklarına ve demokrasiye karşı bir savaş açmış olacak. Çünkü Tunç Soyer 1980 darbesinin Ankara sıkıyönetiminde başsavcıydı yani oradaki tüm insanlık dışı uygulamaların altına imza atan bir isimdir" ifadelerini kullandı.

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer ismi neden önemli?

BABASI 12 EYLÜL VE İDAMLARLA ANILAN BİR EMEKLİ SAVCI

Öte yandan Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri adayını ve gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Gülenç, CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer yüzünden vatandaşların tepkili olduğunu açıkladı. 12 Eylül darbe döneminin askeri savcısı olan Albay Nurettin Soyer, özellikle milliyetçi kesim için işkence ve idamlarla anılan bir isim olmuştu.

TÜRKEŞ'E İDAM!

Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer, 12 Eylül askeri darbesinden sonra MHP ve ülkücü kuruluşlar iddianamesini yazan ve Alparslan Türkeş'e idam isteyen askeri savcı olarak biliniyor.

5 YIL HAPİS

Soyer'in açtığı bu dava dolayısıyla Türkeş yaklaşık beş sene hapis yatmıştı. Nurettin Soyer'in MHP ve ülkücü kuruluşlar davasında 5 idam ve 9 müebbet verilmiş, 221 ülkücü de 36 yıl ile 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. İşin ilginç ve kamuoyunun da bilmediği tarafı Soyer'in bu davasında Alparslan Türkeş'in, "Cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün yöneticisi" olmaktan ötürü 11 yıl hapis cezası almış olduğu.

İŞTE HDP DESTEĞİNİN VİDEOSU;

CHP'nin İzmir belediye başkan adayı Tunç Soyer'den skandal açıklamalar!