CHP’nin Tuzla adayı Salim Gürsoy kimdir?

SALİM GÜRSOY KİMDİR?

Salim Gürsoy, 1964 yılında Tuzla'da doğmuştur. 1986'da Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Vatani görevini yedek subay olarak tamamladıktan sonra bir süre Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birinde finans bölümünde çalışmıştır. 1989 yılında ticarete atılan Salim Gürsoy, evli ve biri avukat diğeri psikolog iki evlada sahiptir. Kendisini ve ailesini dördüncü kuşak Tuzlalı yapan, dünyalar tatlısı bir de torunu vardır.

1993 yılında Anavatan Partisi'nde siyasete başlayan Salim Gürsoy, 1994 yılında seçildiği Tuzla İlçe Başkanlığı görevini 2003 yılına kadar başarı ile sürdürmüştür. 1999 yılında 35 yaşında iken Anavatan partisinden Tuzla Belediye Başkan Adayı seçilmiş ve yüzde birlik (%1) bir oy farkı ile ikinci olmuştur. 2004 yılında temsil ettiği partinin en güçsüz olduğu dönemde bile Tuzla'da, partisinin Anadolu yakasında aldığı oydan daha fazla oy alarak büyük bir başarı göstermiştir. Bunu Tuzla halkının teveccühü sayesinde başarmıştır.